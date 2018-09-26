Козак: Россия готова к полноценному восстановлению отношений с Молдавией

Российский вице-премьер Дмитрий Козак рассказал президенту Молдавии Игорю Додону о взаимном интересе двух стран к нормализации отношений.

«Межправкомиссия, ее российская часть находится в полной готовности возобновить полноценную работу межправкомиссии [с Молдавией], чтобы урегулировать все те вопросы, которые возникли. Мы готовы к полному восстановлению взаимоотношений с Республикой Молдова, но на взаимовыгодной основе», – цитирует 26 сентября Дмитрия Козака ТАСС.

На встрече с президентом Молдавии вице-премьер РФ объявил о подписании ряда соглашений российского бизнеса по поводу инвестиций в экс-советскую республику. Ранее, по словам Козака, Кишинев принял решение установить барьеры на пути предпринимателей из России, на что были приняты ответные меры.

«Не надо рушить традиционные, сложившиеся экономические связи. Их разрушить легко, а восстановить невозможно», – предостерег Козак.

Напомним, что Дмитрий Козак – спецпредставитель президента России по Молдавии. Помимо встречи с молдавским президентом, в Москву для переговоров с ним приезжало руководство непризнанного Приднестровья.