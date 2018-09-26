Готовность Петербурга к отопительному сезону проверили: нарушения - в каждом третьем доме

Из 2 098 зданий, проверенных жилищной инспекцией к 24 сентября на предмет подготовки к отопительному сезону, в 775 домах были найдены нарушения, то есть в 37% проверенных объектов.

«Наибольшее количество нарушений было выявлено по содержанию подвалов – 30% от общего количества нарушений, 29% нарушений связаны содержанием теплоцентров, 20% нарушений приходится на неудовлетворительное состояние лестничных клеток и 12 % чердачных помещений, 7% нарушений связаны с повреждением кровельного покрытия и водосточных труб, 2% нарушений выявлены на главных распределительных щитах», – сообщают в инспекции.

По результатам своих проверок надзорный орган выдал нарушителям 395 предписаний. В отношении виновных лиц было возбуждено 184 дела об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов составила 3,2 млн рублей. В то же время, как отмечают в инспекции, все 23,3 тысячи зданий, которые по плану должны быть готовы к холодам, уже оформили паспорта готовности.