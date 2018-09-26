«Сбербанк» после тестирования своего мобильного оператора в Петербурге решил расширить его на 13 регионов

Мобильный виртуальный оператор «Сбербанка» «Поговорим», который в прошлом году начинал тестироваться в Санкт-Петербурге, сменил название на «СберМобайл» и будет расширен на другие регионы.

«После периода тестирования мы запускаем наш проект в области развития коммуникаций в индустриальный режим. И в связи с этим переводим его из временного бренда, который мы использовали в период тестирования, в постоянный — «СберМобайл», — рассказал журналистам 26 сентября первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

К 15 ноября проект будет запущен в 13 субъектах Центрального федерального округа. Для его работы используется сеть «Т2 РТК Холдинга», который предлагает услуги под брендом Tele2. На сайте «СберМобайла» можно самостоятельно выбрать условия тарифа. В зависимости от объема минут звонков, интернета и допуслуг, ежемесячная абонентская плата может колебаться от 200 до 1150 рублей.