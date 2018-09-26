Цыганщина с Рязанщины. Мнимые газовщики забрали 7 млн у петербургских пенсионеров

В Петербурге к серьезным срокам приговорена группа цыганских «гастролеров», которые специализировались на кражах и грабежах одиноких пенсионеров. За три месяца они вынесли из квартир денег и ценностей на 7 млн.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 сентября, Красногвардейским судом Владимир Буркевич, Руслан Ереповский, Николай Садкеев и Рустам Зубков признаны виновными в серии налетов на квартиры под видом сотрудников газовой службы.

«За три месяца, с декабря 2015 года по февраль 2016-го, участниками группы совершены 29 преступлений, похищено имущество на 7 млн рублей», – уточнили в пресс-службе.

Подсудимые приехали в Петербург из табора под Рязанью. Они находили квартиры с пенсионерами, напрашивались в гости для проверки газовой плиты. В открытые двери входили подельники и, пока хозяина отвлекали на кухне, исследовали комнаты. Суд приговорил их к лишению свободы сроком от восьми до десяти лет строгого режима.