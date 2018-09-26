Финляндия намерена собрать с лихачей за год более 70 млн евро

С помощью камер безопасности дорожного движения в Финляндии в 2017 году полиция планирует пополнить бюджет Суоми на 70 млн евро, сообщает Ilta-Sanomat.

Как рассказал руководитель Центра безопасности дорожного движения Деннис Пастерстейн, такой результат будет возможен за счёт увеличения эффективности цифровых технологий и методов работы, позволяющих обрабатывать материалы с камер.

В 2014 году камеры на дорогах сделали 365 тыс. снимков нарушителей. В 2018 году, по прогнозу полиции, этот показатель увеличится до 600 тыс.

В 2017 году было выписано 286 тысяч штрафов за нарушение скоростного режима на сумму 100 млн евро. Случаи, когда водитель превысил скорость более чем на 21%, составили лишь 2%.

Ранее сообщалось, что полиция Финляндии будет строже наказывать лихачей.