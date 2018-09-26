Черные риелторы и участковый, который им помогал, отделались условными сроками в Петербурге

Смольнинский районный суд вынес приговор очередной группе черных риелторов 26 сентября, сообщает прокуратура Петербурга. В качестве подсудимых выступали Аиса и Иолина Гурцкие, Светлана Зибарова, Александр Маргиев и бывший участковый уполномоченный Алексей Липский. Они обвинялись в мошенничестве, отмывании денег и незаконном использовании должностным лицом своих служебных полномочий.

Суд установил, что не позднее июня 2011 года Гурцкие и Смоляков с помощью участкового Липского приобрели право на квартиру по Школьной улице, рыночная стоимость которой составляла не менее 2,7 миллиона рублей. Жилье должно было перейти в собственность Санкт-Петербурга после смерти владельца. Подсудимые изготовили подложный договор дарения задним числом, и квадратные метры не стали казенными.

Аналогичным способом фигуранты присвоили квартиру по Торжковской улице стоимостью около 3 миллионов рублей. В июле 2014 года Маргиев заключил с ничего не подозревающей местной жительницей договор купли-продажи, после чего принял участие в подаче документов на государственную регистрацию сделки и перехода права собственности.

Подсудимые были признаны виновными и получили от 2 до 5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 до 3 лет. Приговор в законную силу не вступил.