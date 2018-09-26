«Метрострой» не доделал «Новокрестовскую» и «Беговую» на 1 млрд рублей. Смольный через суд требует ускориться

Дирекция транспортного строительства обратилась с иском на 1 млрд рублей к компании «Метрострой». Строители подземки до сих пор не закончили работы на двух новых станциях зеленой линии, и этот иск по сути является требованием ускориться и закончить строительство станций. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

«У заказчика имеются претензии к качеству и срокам производства работ в рамках контракта на участок Невско-Василеостровской линии, что отражено в исковом заявлении», – сообщили в ведомстве. Согласно данным сайта госзакупок, на данный момент контракт исполнен на 29 млрд из 31 млрд рублей. По информации КРТИ, в процессе приемки и погашения сейчас находится объем работ, выполненных «Метростроем», всего на 5 млн рублей.

«Фонтанка» уже не раз писала о том, что на «Беговой» происходят вещи, вызывающие сомнения в качестве строительства: на станции обвалилась плитка, перестали работать траволаторы, а сама станция начала «мироточить».

«Основные работы, позволяющие совершить пуск объекта в эксплуатацию и выполнить задачу, поставленную городом, были завершены. Но в связи с крайне сжатыми сроками выполнения работ, а также с изменениями, вносимыми в работу в связи с принятием новых законов, в том числе в сфере транспортной безопасности, и с имеющей место быть задержкой предоставления проектно-сметной документации, ряд работ, не влияющий на безопасную эксплуатацию объекта, продолжает выполняться», – заявили в ОАО «Метрострой».

В компании подчеркнули, что срок действия контракта не завершен. По условиям соглашения закончить работы нужно в декабре 2018 года, а генподрядчик выполняет их в рамках актуального графика и от выполнения своих обязательств по договору не отказывается. По оценке «Метростроя», на долю невыполненных работ приходится около 3% от их общего объема. В то же время заказчик уже принял и оплатил работы на 85% фактически понесенных затрат. В данный момент стороны решают вопрос о согласовании объема и цены дополнительных работ, которые потребовалось выполнить генподрядчику для исполнения условий контракта и пуска объекта в эксплуатацию.

«Действия заказчика – через суд понуждать генподрядчика выполнять эти работы – являются излишней предосторожностью. Для нас является странным, что требования заявлены заказчиком в натуре, но при этом имеют денежное выражение. Видимо, это связано с тем, что заказчик пошел по более легкому пути, не смог составить полную ведомость работ в натуральном выражении (кубах, тоннах, километрах, человеко-часах и т. д.), а выразил это в стоимостном выражении. Кроме того, поскольку работы выполняются, объем работ в натуральном выражении постоянно меняется», – отметили в ОАО «Метрострой».

Строители подземки предположили, что требования Смольного – реакция на предстоящую проверку Контрольно-счетной палаты Петербурга: таким образом КРТИ хочет себя обезопасить, так как проверка коснется, прежде всего, денежного вопроса.

«Лучшим ответом генерального подрядчика на этот иск будет выполнение работ. Предмета иска просто не будет. Важно еще отметить, что несвоевременное выполнение условий контракта не освобождает обе стороны от их выполнения. Таким образом, обязательства генерального подрядчика завершить работы в полном объеме сохраняются, так же как и обязанность заказчика принять и оплатить эти работы. И та и другая сторона заинтересованы в том, чтобы выполнить свои обязательства в полном объеме до конца года», – рассказали в ОАО «Метрострой».

Станция метро «Беговая», расположенная неподалёку от Парка 300-летия, все время оставалась в разряде отстающих: сыграли свою роль обводненные грунты, в которых она сооружена, и тот факт, что их негде было размещать. Несмотря на это, продолжение Невско-Василеостровской линии метро севернее «Приморской» собирались открывать одновременно вместе с обеими новыми станциями. Изначально планировали к апрелю, затем сдвинули срок на две недели, потом назывались даты 29 апреля и 13 мая. Тем не менее 13 мая, когда были назначены тестовые мероприятия для инфраструктуры к чемпионату мира по футболу, для пассажиров открыли только «Новокрестовскую», на «Беговую» поезда ходили в рабочем режиме.