18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +11
$ 65.76р
77.38р
19:39 26.09.2018
Расширенный поиск

Город
26.09.2018 15:46
Печать

«Метрострой» не доделал «Новокрестовскую» и «Беговую» на 1 млрд рублей. Смольный через суд требует ускориться

Дирекция транспортного строительства обратилась с иском на 1 млрд рублей к компании «Метрострой». Строители подземки до сих пор не закончили работы на двух новых станциях зеленой линии, и этот иск по сути является требованием ускориться и закончить строительство станций. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

«У заказчика имеются претензии к качеству и срокам производства работ в рамках контракта на участок Невско-Василеостровской линии, что отражено в исковом заявлении», – сообщили в ведомстве. Согласно данным сайта госзакупок, на данный момент контракт исполнен на 29 млрд из 31 млрд рублей. По информации КРТИ, в процессе приемки и погашения сейчас находится объем работ, выполненных «Метростроем», всего на 5 млн рублей.

«Фонтанка» уже не раз писала о том, что на «Беговой» происходят вещи, вызывающие сомнения в качестве строительства: на станции обвалилась  плитка, перестали работать траволаторы, а сама станция начала «мироточить».

«Основные работы, позволяющие совершить пуск объекта в эксплуатацию и выполнить задачу, поставленную городом, были завершены. Но в связи с крайне сжатыми сроками выполнения работ, а также с изменениями, вносимыми в работу в связи с принятием новых законов, в том числе в сфере транспортной безопасности, и с имеющей место быть задержкой предоставления проектно-сметной документации, ряд работ, не влияющий на безопасную эксплуатацию объекта, продолжает выполняться», – заявили в ОАО «Метрострой».

В компании подчеркнули, что срок действия контракта не завершен. По условиям соглашения закончить работы нужно в декабре 2018 года, а генподрядчик выполняет их в рамках актуального графика и от выполнения своих обязательств по договору не отказывается. По оценке «Метростроя», на долю невыполненных работ приходится около 3% от их общего объема. В то же время заказчик уже принял и оплатил работы на 85% фактически понесенных затрат. В данный момент стороны решают вопрос о согласовании объема и цены дополнительных работ, которые потребовалось выполнить генподрядчику для исполнения условий контракта и пуска объекта в эксплуатацию.

«Действия заказчика – через суд понуждать генподрядчика выполнять эти работы – являются излишней предосторожностью. Для нас является странным, что требования заявлены заказчиком в натуре, но при этом имеют денежное выражение. Видимо, это связано с тем, что заказчик пошел по более легкому пути, не смог составить полную ведомость работ в натуральном выражении (кубах, тоннах, километрах, человеко-часах и т. д.), а выразил это в стоимостном выражении. Кроме того, поскольку работы выполняются, объем работ в натуральном выражении постоянно меняется», – отметили в ОАО «Метрострой».

Строители подземки предположили, что требования Смольного – реакция на предстоящую проверку Контрольно-счетной палаты Петербурга: таким образом КРТИ хочет себя обезопасить, так как проверка коснется, прежде всего, денежного вопроса.

«Лучшим ответом генерального подрядчика на этот иск будет выполнение работ. Предмета иска просто не будет. Важно еще отметить, что несвоевременное выполнение условий контракта не освобождает обе стороны от их выполнения. Таким образом, обязательства генерального подрядчика завершить работы в полном объеме сохраняются, так же как и обязанность заказчика принять и оплатить эти работы. И та и другая сторона заинтересованы в том, чтобы выполнить свои обязательства в полном объеме до конца года», – рассказали в ОАО «Метрострой».

Станция метро «Беговая», расположенная неподалёку от Парка 300-летия, все время оставалась в разряде отстающих: сыграли свою роль обводненные грунты, в которых она сооружена, и тот факт, что их негде было размещать. Несмотря на это, продолжение Невско-Василеостровской линии метро севернее «Приморской» собирались открывать одновременно вместе с обеими новыми станциями. Изначально планировали к апрелю, затем сдвинули срок на две недели, потом назывались даты 29 апреля и 13 мая. Тем не менее 13 мая, когда были назначены тестовые мероприятия для инфраструктуры к чемпионату мира по футболу, для пассажиров открыли только «Новокрестовскую», на «Беговую» поезда ходили в рабочем режиме.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Магазин "Кей"
26.09.2018 18:04

Топ игровых мышек 2018 года по мнению КЕЙ

КЕЙ отобрал для вас 5 компьютерных мышек, которые подойдет не только геймерам, но и рядовым пользователям
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.09.2018 17:53

Аэрофлот подтвердил соответствие рейтингу "5 звезд" ассоциации APEX

Аэрофлот вновь получил высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX. Таким образом, он сохранил престижный статус, который был присвоен ему год назад и теперь продлен на 2019 год. Этот результат объявлен на торжественной церемонии APEX EXPO Awards, которая состоялась 24 сентября в Бостоне
Setl City
26.09.2018 13:45

Setl City отремонтирует и оборудует петербургский приют для собак

Setl City за свой счет осуществит ремонт приюта для животных в Невском районе. В отделку и оборудование нового здания на Глухоозерском шоссе компания вложит около 9,5 млн рублей.
ГК "КВС"
26.09.2018 13:12

Оформление заявки на ипотеку за 1 день

Отличная новость. В ближайшее время компания «КВС» запускает услугу по оформлению заявки на ипотеку за 1 день.
ГК "КВС"
26.09.2018 11:47

Ипотечная программа для военнослужащих на новые квартиры от компании «КВС»

Банк «РОССИЯ» аккредитовал в «Ясно.Янино» два корпуса (1.1 и 1.3) 2 оч. 2 этап и в «Новое Сертолово» 8, 9, 10, 11 корпуса 5 ЖГ по программе «Военная Ипотека»
ГК "КВС"
26.09.2018 11:34

Новые возможности от компании «КВС»

В офисе продаж жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» для наших клиентов работает ипотечный консультант
ГК «Эталон»
26.09.2018 11:19

Открыты продажи квартир в новом корпусе ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Стартовали продажи квартир в новом корпусе жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ГК "КВС"
25.09.2018 17:53

Открытие офиса продаж ЖК «Континенты»

С 18 сентября начал работать офис продаж на объекте ЖК «Континенты» по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Брюлловская/ ул. Архитектора Белова, ст. м. «Парнас».
Setl City
25.09.2018 16:37

«Петербургская Недвижимость» предлагает к покупке квартиры с двумя лоджиями

Квартиры с лоджией, балконом или террасой более конкурентоспособны. На дополнительной площади можно оборудовать место для отдыха, устроить зимний сад или даже организовать кабинет
ГК «Эталон»
25.09.2018 16:31

ЖК Botanica и Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком

Альфа-Банк аккредитовал сразу два жилых комплекса бизнес-класса от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – Botanica и Fusion*.
Компания Л1
25.09.2018 15:43

Сданный корпус ЖК «Граф Орлов» аккредитован еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Граф Орлов» в банке «Возрождение». Многосекционный дом переменной, от 8 до 25 этажей высотности, рассчитан на 246 квартир одной до четырех комнат. Он был введен в эксплуатацию 14 сентября этого года.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.09.2018 14:41

Аэрофлот получил пятидесятый российский самолет Superjet 100

Аэрофлот получил в эксплуатацию пятидесятый российский самолет Superjet 100 (SSJ100). Это событие знаменует собой успешный итог исполнения двух твердых контрактов на поставку 30-ти и 20-ти машин SSJ100.