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Финляндия
26.09.2018 15:50
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Форум в Савонлинне соберёт 370 деятелей культуры из России и Финляндии

XIX Финляндско-российский культурный форум пройдёт в городе Савонлинна на юге Суоми 28–29 сентября. 370 представителей сферы культуры и искусства соберутся вместе, чтобы обсудить углубление сотрудничества между нашими странами. Об этом 26 сентября сообщается на официальном сайте Савонлинны.

На форуме пройдут переговоры по более чем ста совместным проектам, касающимся, в частности, театральных постановок, концертов, детских лагерей, обучающих программ, исторических исследований, туристических маршрутов и современных технологий в культурном туризме.

По словам мэра Савонлинны Янне Лайне, у его города налажен контакт с Санкт-Петербургом и петербургскими культурными учреждениями: Большим, Мариинским, Михайловским театрами, планируется также сотрудничество с Эрмитажем и Русским музеем. «Савонлинна и комитет по туризму города Санкт-Петербурга запускают проект стоимостью 1 млн евро, финансируемый программой сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия», с целью создания туристического коридора между Санкт-Петербургом и регионом Сайма. Туристический коридор объединяет два очень привлекательных для туристов из третьих стран направления», – заявил Лайне.

Финляндско-российский культурный форум проводится поочередно в России и в Финляндии с 2000 года.


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