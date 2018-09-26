Экс-госсекретарь США: Трампу неинтересна Украина

Бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль рассказал, что Рекс Тиллерсон в свою бытность госсекретарём США настаивал на индифферентном отношении американского президента к вопросам, связанным с Украиной.

«Я [Зигмар Габриэль] сказал ему [Рексу Тиллерсону], вы не можете серьезно это сказать. Он ответил, заявив: "Я просто хотел подготовить вас к мышлению моего президента [Дональда Трампа]". Его не интересует Украина», – рассказал в своем интервью изданию Der Spiegel бывший руководитель внешнеполитического ведомства Германии.

В таком подходе американской стороны Габриэль нашел и положительную сторону, так как европейцы будут заниматься собственной судьбой самостоятельно.

Встреча, о которой вспоминает в интервью экс-министр иностранных дел, произошла 11 апреля 2017 года в итальянском городе Лука, где собрались главы внешнеполитических ведомств G7. В совместном коммюнике лидеры этих стран договорились о продолжении санкционного давления на Россию.

Напомним, Рекс Тиллерсон работал в должности государственного секретаря США с 1 февраля 2017 года по 31 марта 2018 года. Ушел в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом в вопросах внешней политики США. До этого долгое время был председателем совета директоров и главным управляющим нефтяной компании «ExxonMobil». Награжден российским орденом Дружбы (30 сентября 2012 года) — за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией.