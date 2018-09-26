Тарифы ЖКХ вырастут дважды в 2019 году. Их увязали с повышением ставки НДС

Тарифы ЖКХ будут повышаться в два этапа в 2019 году. Предложение Минэкономразвития одобрено Минфином 26 сентября.

Как сообщают «Ведомости», о поэтапном подорожании коммунальных услуг рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.

«Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% с середины года», — цитирует чиновника издание.

Двухэтапная индексация была выбрана из-за повышения НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20%. Она позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательства. Кроме того, совокупное повышение тарифов ЖКХ не должно превысить целевого уровня инфляции, отмечает Минэкономразвития.

Изменение ставки НДС при оплате ЖКХ с 1 января просили учесть сами коммунальщики. Налог они обязаны будут платить уже с начала года, тогда как расходы в платежки сразу включить не смогут.

Напомним, в Петербурге уже применяется двухэтапная индексация тарифов. Плата за услуги ЖКХ повышается 1 января и 1 июля.