Тарифы ЖКХ вырастут дважды в 2019 году. Их увязали с повышением ставки НДС
Тарифы ЖКХ будут повышаться в два этапа в 2019 году. Предложение Минэкономразвития одобрено Минфином 26 сентября.
Как сообщают «Ведомости», о поэтапном подорожании коммунальных услуг рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.
«Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% с середины года», — цитирует чиновника издание.
Двухэтапная индексация была выбрана из-за повышения НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20%. Она позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательства. Кроме того, совокупное повышение тарифов ЖКХ не должно превысить целевого уровня инфляции, отмечает Минэкономразвития.
Изменение ставки НДС при оплате ЖКХ с 1 января просили учесть сами коммунальщики. Налог они обязаны будут платить уже с начала года, тогда как расходы в платежки сразу включить не смогут.
Напомним, в Петербурге уже применяется двухэтапная индексация тарифов. Плата за услуги ЖКХ повышается 1 января и 1 июля.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга