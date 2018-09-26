У петербуржца не получилось доказать суду, что парковка на газоне законна и безнаказанна

Очередной акт затянувшейся драмы о парковке на газоне разыгран в Петербурге. Автомобилист-нарушитель хотел победить чиновников, но не получилось. Суд сделал акцент не на парковке, а на нарушении правил благоустройства.

Как сообщает 26 сентября объединённая пресс-служба судов, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск гражданина Алексея Рязанова к губернатору города и ЗакСу. Мужчина требовал признать недействующим закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в СПб», в части статьи 32, в редакции №43-10. Статья эта звучит так:

«Размещение транспортных средств на территориях, занятых зелёными насаждениями общего пользования, территориях детских площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей».

По этой статье Рязанова привлекли к ответственности – за неправильную парковку.

Однако автомобилист припомнил, что ранее данная норма признавалась недействующей. Она противоречит законодательству РФ, и, приняв её, субъект превысил свои полномочия, так как данные правоотношения урегулированы ПДД РФ и КоАП РФ, уверял истец судью. Но не убедил.

Санкт-Петербургский городской суд отказал Рязанову в удовлетворении требований. Субъект РФ, по мнению суда, вправе устанавливать административную ответственность за нарушение правил благоустройства, установленных законодательством этого субъекта, а данные правоотношения относятся именно к этой сфере.

Вопрос со штрафами за парковку на газонах в Петербурге решают несколько лет. Очередную попытку сформулировать норму в соответствии с федеральным законодательством предпринял городской парламент в декабре 2017 года. Предыдущий документ, разработанный Законодательным собранием, был отменён Верховным судом. ВС признал недействительными штрафы за стоянку на территориях, предназначенных для зелёных насаждений, поскольку они противоречили федеральному законодательству: дело в том, что запрет был сформулирован на основе таких понятий, как «движение» и «остановка», а они регламентируются федеральными Правилами дорожного движения.

В январе 2018 года ЗакС всё-таки принял законопроект. В этом же году законопроект, предполагающий изменение КоАП и штрафы за стоянку на газонах, был внесён и в Госдуму.