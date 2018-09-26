Таможня предлагает снизить пошлины для интернет-посылок, но взимать платежи с любой суммы заказов

Порог беспошлинного ввоза для интернет-покупок в России нужно снижать до нуля. Такое мнение высказал в интервью агентству «Прайм» 26 сентября заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Тимур Максимов. По его мнению, только так получится создать равные условия для российского и иностранного бизнеса.

«Когда магазин продает напрямую человеку, ноль необходим, чтобы не создавать дисбаланса», – пояснил чиновник. При этом посылки между физическими лицами пошлинами облагаться не должны.

Сейчас граждане могут получить без уплаты пошлин посылки на сумму до 1 тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес окажется выше, придется заплатить 30%-ную пошлину. При этом страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились снижать порог беспошлинного ввоза: с 2019 года — до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.

По словам Максимова, ФТС предлагает снизить размер платежа с нынешних 30% до 20% — то есть до суммы средневзвешенного НДС и средневзвешенной пошлины по широкой товарной номенклатуре. «Как если бы вы перевезли товар через границу, оплатили пошлины, доставили на склад, а потом продали через интернет-магазин с доставкой по России», — пояснил замглавы ФТС.

С технической точки зрения такой переход вполне осуществим. Но на конечное решение правительства может повлиять позиция партнеров по ЕАЭС.