Сваи для стеклянного куба-библиотеки Эрмитажа за 262 млн рублей забьет компания Людмилы Коган

Контракт стоимостью 262 млн рублей на завершение работ по устройству свайного поля для строительства 3-й очереди производственной базы и фондохранилища Эрмитажа подпишут с компанией ПСБ "ЖилСтрой", принадлежащей Людмиле Коган, супруге бывшего замглавы Росстроя Владимира Когана. Информация об итогах аукциона одного из главных городских музеев размещена на сайте госзакупок.

Структура Коган подготовит строительную площадку к работе и забьет 378 свай для строительства здания на Школьной улице, дом 39А. Здесь будет располагаться 13-этажный стеклянный куб-библиотека высотой 62 метра. Закончить с работами «ЖилСтрой» должен будет за 77 дней с момента подписания контракта.

Первоначально контракт на строительство фондохранилища стоимостью 3,6 млрд был заключен с фирмой «Мехстройтранс», входящей в группу компаний «Ропсан», в декабре 2015 года. Подрядчика авансировали на 916 млн рублей, но с весны 2016-го работы практически не велись, а через год и вовсе остановились. Из-за этого в 2017 году Эрмитаж в одностороннем порядке расторг договор и выставил требование по выплате неустойки и возвращении аванса на сумму 850 млн рублей.

Недостроенное фондохранилище Эрмитажа в Петербурге привело к возбуждению уголовного дела. Следователи заподозрили бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и тогдашнего руководителя группы компаний «Ропсан» Никиту Колесникова в хищении 450 млн рублей у Эрмитажа.