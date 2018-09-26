Сваи для стеклянного куба-библиотеки Эрмитажа за 262 млн рублей забьет компания Людмилы Коган
Контракт стоимостью 262 млн рублей на завершение работ по устройству свайного поля для строительства 3-й очереди производственной базы и фондохранилища Эрмитажа подпишут с компанией ПСБ "ЖилСтрой", принадлежащей Людмиле Коган, супруге бывшего замглавы Росстроя Владимира Когана. Информация об итогах аукциона одного из главных городских музеев размещена на сайте госзакупок.
Структура Коган подготовит строительную площадку к работе и забьет 378 свай для строительства здания на Школьной улице, дом 39А. Здесь будет располагаться 13-этажный стеклянный куб-библиотека высотой 62 метра. Закончить с работами «ЖилСтрой» должен будет за 77 дней с момента подписания контракта.
Первоначально контракт на строительство фондохранилища стоимостью 3,6 млрд был заключен с фирмой «Мехстройтранс», входящей в группу компаний «Ропсан», в декабре 2015 года. Подрядчика авансировали на 916 млн рублей, но с весны 2016-го работы практически не велись, а через год и вовсе остановились. Из-за этого в 2017 году Эрмитаж в одностороннем порядке расторг договор и выставил требование по выплате неустойки и возвращении аванса на сумму 850 млн рублей.
Недостроенное фондохранилище Эрмитажа в Петербурге привело к возбуждению уголовного дела. Следователи заподозрили бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и тогдашнего руководителя группы компаний «Ропсан» Никиту Колесникова в хищении 450 млн рублей у Эрмитажа.
Справка:
ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой» работает на рынке с 2004 года. Выручка компании за 2017 год составила 2,7 млрд рублей. Общий объем госзаказа «ЖилСтроя» только за 2018 год составляет 403 млн рублей. Одним из наиболее заметных объектов, на котором работал подрядчик, является реконструкция Дома журналиста на Невском проспекте, 70, чуть больше чем на 500 млн рублей. Компания входит в ГК «БФА-Девелопмент».