В Кронштадте демонтировали уникальный мост середины 19-го века

Масштабная операция по полному демонтажу автомобильного моста через канал дока Петра Великого прошла 26 сентября в Кронштадте. Два 40-тонных автокрана перенесли исторический мост на проезжую часть Макаровской улицы, где ранее была смонтирована временная площадка для его капитального ремонта.

пресс-служба Кронштадта

«Первичное обследование конструкций моста после демонтажа показало, что полный капитальный ремонт начат своевременно. Еще несколько лет – и мы могли бы потерять уникальное инженерное сооружение 19-го века», – рассказал глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк.

Видео пресс-службы Кронштадта

Полный капитальный ремонт Докового моста планируется завершить в мае 2019 года. В ходе ремонта металлический мост, являющийся памятником культурного наследия федерального значения, будет полностью разобран. Специалистам предстоит очистить от коррозии и покрыть специальным антикоррозийным раствором все металлические элементы, отреставрировать разрушенные гранитные камни облицовки, заменить на примыкающих к пролетному строению участках тротуара разрушенные гранитные плиты, а также укрепить устои моста. Работы будут проходить под контролем СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

«Мы запланировали не только ремонт износившихся конструкций моста, но и возвращение ему исторического облика, в частности восстановление уникального поворотного механизма, который ранее позволял заводить в Петровский док корабли», – отметил Олег Довганюк.

На время капитального ремонта Докового моста автомобильное движение по Макаровской улице прекращено, маршруты общественного транспорта изменены. По просьбе администрации района мостовики изготовят временную пешеходную переправу, примыкающую к батопорту Петровского дока, которая откроется в октябре.