ФСБ задержала брата экс-главы Дагестана

Депутат народного собрания кавказской республики Раджаб Абдулатипов задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности прямо у здания правительства в Махачкале.

«Известно, что следственные действия проводятся в отношении Раджаба Абдулатипова. Его проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других высокопоставленных чиновников республики», – цитирует 26 сентября свой источник в правительстве Дагестана РБК.

В кабинете брата бывшего главы республики проведен обыск.

Раджаб Абдулатипов, помимо родственных связей с бывшим главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым, известен тем, что с 2006 по 2016 год руководил местным управлением ФМС. В сентябре 2016 года он стал депутатом Народного собрания от партии «Единая Россия».