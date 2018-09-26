«Метрострой» заявил, что не может расплатиться с подрядчиками из-за нестабильного финансирования Невско-Василеостровской линии

«Метрострой» сообщил, что не получил от Смольного полный расчет за построенные к чемпионату мира по футболу – 2018 станции Невско-Василеостровской линии. Из-за этого возникла задолженность перед подрядчиками и поставщиками. В частности 209,5 млн рублей компания должна установщику систем видеонаблюдения ЗАО «Аспект Северо-Запад» – компания обратилась в суд.

– Задолженность, имеющаяся перед поставщиком услуг, является следствием нестабильного и несвоевременного финансирования строительства Невско-Василеостровской линии. Как только госзаказчик примет и оплатит все работы по данному контракту, автоматически закроются и долги перед поставщиками и подрядными организациями, – сообщили 26 сентября «Фонтанке» в пресс-службе «Метростроя».

И добавили, что сейчас подрядчику перечислен только аванс, но при первой же возможности будут проведены и остальные взаиморасчеты, «работа в этом направлении ведется». На портале госзакупок на строительство метро говорится, что при цене контракта в 31,66 млрд рублей фактически оплачено только 29,33 млрд.