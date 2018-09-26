Медведев прилетел в Хельсинки на встречу с финским премьером

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Финляндию, где сегодня, 26 сентября, у него состоятся переговоры с финским коллегой Юхой Сипиля. Его самолёт Ил-96, по данным Flightradar.com, приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа в 14:01. Пресс-конференция по итогам беседы глав кабминов двух стран назначена на 16:00.

Ранее в российском правительстве заявили, что премьеры обсудят торгово-экономическое, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также совместные проекты России и Финляндии в области энергетики, промышленности и инфраструктуры.

В составе российской делегации в Финляндию прибыл и министр транспорта Евгений Дитрих. Он встретится с министром транспорта и коммуникаций Суоми Анне Бернер.