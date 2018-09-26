Американист Виктория Журавлёва: Трамп - принципиальный реалист

Речь президента США с трибуны ООН вызвала смех у мировых лидеров. Но не у всех. Почему Трамп промолчал о России, а новыми главными целями его давления стали Иран и ОПЕК, "Фонтанке" объяснил американист.

Pool/ABACAPRESS/Коммерсантъ

Заявления Дональда Трампа с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН о том, что он смог за два года своего президентства сделать больше, чем все его предшественники, вызвали смех в зале заседаний. Однако, когда речь зашла о Ближнем Востоке и снижении цен на нефть, мировые лидеры слушали 45-го президента США уже молча и внимательно. Что в выступлении было адресовано избирателям, а что Ангеле Меркель, Владимиру Путину и лидеру Ирана Хасану Рухани, "Фонтанке" разъяснила американист, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлёва.

По итогам выступления Трампа перед мировыми лидерами эксперт констатирует, что у русского газа в Европе вскоре появится конкурент. А главным европейским союзником Америки становится Польша, где военная база США может появиться ещё в период президентства Трампа, ведь этот "принципиальный реалист" вполне способен задержаться на своём посту.

- Вы на какой минуте этого получасового спича Трампа стали скучать? Я где-то после 20-й был готов сдаться.

– Правда? А у меня ровно наоборот. Мне было скучновато, когда он сначала вещал о своих великих достижениях. А когда он стал грозить пальцем ОПЕК, стало очень интересно.

- Тогда разберём всё сначала и по порядку. Это его второе выступление в ООН. Чем Трамп-2018 принципиально отличается от Трампа-2017?

– Я специально посмотрела его прошлую речь. И с удивлением обнаружила, что он весьма последователен. Трампа принято называть непоследовательным, неожиданным, непредсказуемым, не выполняющим свои обещания. Но в 2017 году он сразу обозначил, как называется его политика.

- Вы про «принципиальный реализм»?

– Да, речь идет именно об этой фразе. Правда, мне кажется, что это правильнее было бы перевести как «реализм, основанный на принципах». Но смысл не меняется. А он в том, что Трамп, вопреки репликам о том, что у него нет внешнеполитической стратегии, вполне себе ее формулирует.

- Год назад над Трампом ещё так не смеялись, как на этот раз.

– В 2017 году он был новичком, не был настолько уверен, чувствовал себя не в своей тарелке. При этом тогда его слушали более внимательно. А в этом году он демонстрировал позицию «мне все равно, что вы обо мне думаете, я всё равно крутой». При этом режиссёр трансляции удачно показывал лица представителей тех стран, о которых он говорил. Некоторые откровенно хихикали. Пропала серьезность восприятия его слов. Его за год узнали. Поняли, что он не такой, как все президенты США. В итоге пришли на шоу.

- И шоу удалось?

– Да. Хотя он подошёл к нему абсолютно серьёзно.

- Смеялись в самом начале, когда он заявил, что его администрация за два года добилась того, чего не добивались до неё все предыдущие. После выдержал паузу, дождался смеха в зале, сказал: «Не ожидал такой реакции, но все нормально», и пошёл дальше. Вам не показалось, что это заготовка, вот так сразу ударить по ожиданиям аудитории?

– Он наверняка понимает, как к нему относятся. Он точно ждал, что на любую похвалу своей страны будет такая реакция. Думаю, что пауза действительно была постановочной. И в начале это было сделано намеренно, чтобы показать: «Я президент великой страны с большими свершениями, а вы, клоуны, можете сидеть и смеяться». Если сравнивать с выступлениями его предшественника Барака Обамы в ООН, так он всё время ставил США внутрь мира, что Америка – это часть мира. У Трампа же чётко видна его концепция: «Америка first».

- Насколько на самом деле серьезны успехи администрации Трампа за два года? Он отчитался о росте экономики (плюс 10 триллионов долларов), о низкой безработице, четырёх миллионах новых рабочих мест, снижении налогообложения, росте безопасности и строительстве стен на границах, рекордных расходах на армию. Это действительно заслуги?

– Действительно. Но в отличие от Трампа, мы можем себе позволить оговорку, что нынешний президент США попал в цикл экономического подъёма. Позитив внутри США – это не потому, что он пришёл и всё сразу заработало. Он пришёл, когда экономика уже выходила из пике. Скорее, это заслуга предыдущей администрации Обамы, которая удержала экономику в момент глубочайшего финансового кризиса 2008 года от полного развала. Дальше – действительная заслуга Трампа в том, что он смог всем этим воспользоваться, что он смог развить этот вектор. В частности, его налоговая реформа. Действительно, появились новые рабочие места. И что важно для Трампа, места появились в секторе его электората. Впервые за много десятилетий рабочие места стали появляться и для голубых воротничков, то есть тех, кто работает руками.

- И у него есть ещё два года, чтобы объяснить избирателям, что это именно его заслуга. И его переизберут?

– Может быть, и так. То, что уже сейчас на этой волне позитива выборы в конгресс могут выиграть республиканцы, – это 100%. И проговаривание этих успехов с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН нужно ему не столько для внешнего использования, сколько для внутриамериканского. Избирателям в США чуть больше чем через месяц идти на выборы (6 ноября 2018 года пройдут промежуточные выборы, когда полностью будет переизбрана нижняя палата конгресса США – палата представителей, а также 35 сенаторов из 100 в верхней палате. – Прим. ред.).

- Молчать о минусах – это чисто трамповская история, или так принято у любого лидера США?

– Во-первых, Трамп искренне верит, что всё хорошо, а разногласия направлены против него лично и вряд ли отражают какие-то серьёзные перемены в американском обществе. А во-вторых, американским лидерам в принципе несвойственно говорить о сложностях на международной арене. Это то, о чём они могут говорить в обращении к своей нации.

- Трамп заявил, что «Америка всегда отдаёт приоритет сотрудничеству, а не глобальному доминированию». Для многих российских антиамериканистов этот месседж звучит как циничная издёвка.

– Это на самом деле выглядит как циничная издёвка. Ровно то же самое он говорил год назад: что мы никому ничего не навязываем, каждый может идти своим путём.

- То есть это такая мантра, которую необходимо повторять президенту США?

– Да. Отказаться от неё он не может. И, конечно, на фоне всех их военных кампаний это выглядит смешно. Но я общаюсь со многими экспертами в США, и даже они очень сильно зашорены с точки зрения своей внешней политики. У них действительно есть представление о величии своей страны, и что её действия за рубежом преследуют великие задачи.

- И слезть с этого наркотика они не могут?

– Да. И это при том, что всегда есть огромное количество критиков внутри США при каждой новой военной кампании. Но, скорее, они активны, когда есть реальные жертвы среди своих. И даже тогда критикуют не за то, что лезут, куда не надо, а за потери своих граждан. Концепция, что США – просветитель мира, просто в крови у каждого американца. Они действительно в это верят. Это часть национального самосознания, поэтому каждый новый президент США говорит эту мантру.

- Разговор о внешней политике Трамп предсказуемо начал с КНДР. Изменения в том регионе назвал «невероятными». «Ракеты больше не летят во все стороны», «ядерные испытания прекратились», «военные объекты демонтируются». И даже поблагодарил Ким Чен Ына за смелость и работу. Такое вообще было когда-либо, чтобы враг США вдруг стал партнёром прямо на трибуне ООН?

– И здесь он последователен. В 2017 году он заявлял, что основная задача – разрешение корейского конфликта. И тогда он объявил лидера КНДР «основным врагом», пообещав разгромить Северную Корею, если это понадобится. Спустя год он добился результатов, которых не добился никто из его предшественников. Он первый президент США, который встретился с лидером КНДР. Он протолкнул какие-то предложения. Понятно, что точно так, как он хочет, не получится, но с мёртвой точки процесс сдвинут.

- Но при этом «санкции сохранятся, пока есть ядерное оружие», оговорился Трамп. В США на самом деле верят в решение проблемы Корейского полуострова?

– Полная денуклеаризация практически невозможна. Об этом можно говорить, только если США присоединят к этому процессу Россию и появится некий общий проект. Аналитики в США прекрасно понимают, что решить это в одиночку не получится. Но при этом есть масса фанатов Трампа, которые искренне считают, что он всё решит.

- Смещаясь вместе с репликами Трампа по карте на Запад, попадаем на Ближний Восток. Например, он заявил, что власти ОАЭ и Катара обещали помогать миллиардами долларов Сирии и Йемену. «В конечном итоге именно страны этого региона должны решать, какого будущего они хотят для себя и своих детей». То есть США готовы уйти из Сирии? Трамп признал поражение?

– Скорее, он отмечает, что есть проблемы, что их нужно продолжать решать, но США уже не будут основным их решателем. Это не значит «мы уходим». Но это хорошо сочетается с тем, что он сказал дальше про слишком большой вклад США в ООН, о реформе которой он заявлял ранее. Он дал понять, что участвовать будут и дальше, но порицать впредь, скорее, только санкционным бременем, а этот механизм ему понравился. Но вмешиваться так, чтобы терять людей и деньги, он не готов. Думаю, что пока он не знает, как закончить сирийскую историю. Он высказался максимально обтекаемо сейчас. То есть тогда, когда США в очередной раз застряли на Ближнем Востоке. Плана выхода из ситуации пока нет. Но посыл своему электорату, что волноваться не надо, «деньги пойдут на вас, а не на войну», очевиден.

- Именно поэтому и про химическое оружие было сказано вскользь?

– Да. Но эта история совсем не ушла. Она только начинается. Сейчас после выборов они начнут применять к России свой санкционный химический пакет мер. Думаю, что он упоминанием проблемы химического оружия подтвердил: вопрос будет разворачиваться и дальше.

- Позвольте, но «химические санкции» против России всё-таки немного с другой химической атакой связаны. Не в Сирии, а в Солсбери.

– Дело же не только в Солсбери, несмотря на то, что формально санкции наложены за отравление Скрипалей. На самом деле химический санкционный пакет будет направлен именно на Сирию. На наше участие в процессе обеспечения химической безопасности именно в Сирии.

- «Наезд» Трампа на Иран стоит особняком во всём, что он сказал. Он обвинил власти Ирана в неуважении суверенных прав других наций, разграблении собственного населения, расхищении казны. Пожалуй, самые сильные слова в адрес представителей другого государства.

– Да. Очевидно, что Иран теперь будет в фокусе внешней политики США. Если год назад это была Северная Корея, то теперь администрация Трампа будет активно наступать в направлении Ирана.

- Наблюдатели отметили, что Трамп сегодня категорически не готов общаться с президентом Ирана Хасаном Рухани, который предельно чётко дал понять с той же трибуны, что уже готов говорить.

– Он готов давить, но нет понимания, как это делать. В принципе, Иран умеет жить под санкциями. Опыт многих десятилетий. Новое давление может и не принести результатов.

- Но коллег, лидеров других стран, всё же призвал давить на Иран.

– И это намёк в сторону России. Он уверен, что Россия должна играть здесь на стороне США. Содействовать тому, чтобы Иран вёл себя прилично.

- Трамп назвал Иран «основным спонсором терроризма». Призвал поддержать народ Ирана. Президент США держит в уме силовой сценарий решения по Ирану?

– Силовой сценарий рассматривается США всегда – как запасной. Но в данном случае, думаю, США будут стараться его избежать максимально. Будут пытаться использовать сценарий Северной Кореи, когда они её просто додавили военными кораблями с одной стороны, с другой – санкциями, с третьей – дипломатическими усилиями.

- Так если с Россией не договорятся, то давление бессмысленно. Как будут договариваться с Путиным?

– Думаю, что будут продолжать давить и на Россию. Пока позиция России по Сирии с Ираном не изменится.

- Реплика про Иерусалим как столицу Израиля прошла через запятую. Почему?

– Потому что успех этой его инициативы неоднозначен. Хотя он всё равно считает, что прав (ранее Трамп заявил, что дипмиссия США начнёт работу в Иерусалиме уже в 2019 году. – Прим. ред.). А всё то, что он считает своей заслугой, он хотя бы кратко, но упоминает.

- Что касается перестройки мировой экономики по Трампу... В ООН он отчитался, что процесс пошёл. Снова упрекнул Китай в нечестности торговых взаимоотношений. До этого ввёл новые торговые пошлины против КНР (в ответ КНР сократила вложения в госдолг США. – Прим. ред.). Трамп в ООН сообщил, что есть первые необходимые ему соглашения с Мексикой и Южной Кореей. Что дальше?

– Однозначно дальше последует продолжение политики выдавливания конкурентов с торговых площадок. Прежде всего Китая. Россия – как побочный эффект. Трамп пытается изменить правила игры и переделить рынок. Получается ли у него, сказать сложно. Пока это похоже на начальный шаг, который называется «сломать то, что есть». Ломает либеральную модель, сворачивая в сторону протекционизма.

- И тут мы подходим к внезапному удару по ОПЕК. «Грабят весь остальной мир. Мне это не нравится», – вдруг сказал про основных экспортёров нефти американский лидер. Трамп хочет снижения цен. Чем ему ответят «грабители»?

– А это ещё один повод для введения санкций в отношении России. Он хочет, чтобы Россия стала тем самым челноком от США, который будет продавливать идею снижения цен на нефть.

- Это уже выглядит совсем фантастично!

– Согласна. Фантастика. Особенно когда США вводят новые санкции в отношении РФ. Но эта идея у него была давно. Он хочет перетащить Россию на свою сторону. Пока они это будут делать через расширение всех возможных санкционных списков на все наши энергетические компании. Чтобы России было сложнее оставаться тем игроком, которым она является сегодня.

- До введения эмбарго на российскую нефть далеко?

– Вполне может быть. Угрозу ОПЕК уже можно рассматривать как такой намёк. Дальше всё будет зависеть от степени агрессивности попыток снижения цен на нефть, чтобы это было выгодно американским производителям. Делает он это не ради того, чтобы американцы платили меньше за бензин, а ради американских производителей. Это очередная попытка перераспределения рынка.

- И на этом фоне он призвал Германию к пересмотру энергетических отношений с Россией. Немецкая делегация улыбалась с недоуменными лицами. Они пока улыбаются?

– Он это немцам говорил и раньше, когда была встреча с союзниками по НАТО, и агрессивно: «О чем вы мне говорите, если вы зависите от России!» Германии тогда это очень не понравилось, а он это продолжает повторять. И эта его идея – не выход на конкретные шаги, скорее всего это констатация его недовольства, что союзники по НАТО недостаточно открыты, чтобы идти в фарватере с США.

- Но похвалил Польшу, которая возглавила строительство балтийского трубопровода Baltic Pipe (с англ. - «Балтийская труба»). Проект газопровода между Данией и Польшей для транспортировки природного газа из Норвегии. Чтобы Европа не зависела от одного поставщика топлива – России. Польша сегодня главный европейский союзник Трампа?

– Опять же это складывается в одну картину. Есть союзники хорошие, а есть не очень. Он пытается из Польши сделать главного европейского союзника. Трампу нужны те, кто готов его воспринимать адекватнее, чем основные лидеры ЕЭС. Германия может Трампу сказать: нам это не нравится. А ему нужна страна, на которую можно опереться в рамках НАТО, чтобы можно было контролировать эту структуру. И он нашел эту страну. Польша пытается создать еще один полюс в рамках ЕЭС, сконцентрировать на себя Восточный блок, во многом на антироссийской политике. И Трамп играет на этом же.

- Проект Baltic Pipe – это проект, который обсуждает в США не только Трамп?

– Да. США рассматривают это как альтернативу российской монополии, альтернативные пути энергообеспечения. Трамп может максимально его пиарить и довести до той точки, после которой возврата просто нет.

- Но это автоматический рост военного напряжения на Балтике.

– Рост напряжения – раз, и рост военных расходов США – два. В частности, в рамках НАТО, что США очень сейчас нужно. ВПК ждет от Трампа новых вложений.

- Военная база США в Польше станет реальностью при Трампе? Это уже не выглядит комично?

– Это не комично совершенно.

- Трамп почти ничего не сказал о России. Нечего сказать, или он не хочет ковырять свою кровоточащую рану?

– Он не может. Максимально старается избегать острых углов накануне выборов. Своей собственной фигурой не провоцировать очередной антироссийской волны.

- Кто в итоге перед нами предстал?

– Прежде всего это представитель лидирующей великой и могучей страны. Он постарался так себя показать. Страны, которая играет по своим правилам. И максимально не связанной международными рамками, которые ей навязываются. Да, наверное, он принципиальный реалист.

Николай Нелюбин, специально для "Фонтанка.ру"