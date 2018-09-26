Второе чтение пенсионной реформы поддержали даже больные и командированные депутаты Госдумы

Госдума РФ 26 сентября приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий.

К документу было подано 324 поправки, из них 9 поправок внес президент Владимир Путин, 238 – депутаты Госдумы, 41 написали члены Совета Федерации совместно с депутатами, 4 сочинили сенаторы и 32 поправки поступили из региональных парламентов. В итоге через горнило голосования прошли только предложения президента, их поддержали 385 парламентариев.

За законопроект в целом проголосовали 326 депутатов из 419 принимавших участие в голосовании. Отсутствовал 31 парламентарий. Причем 12 из них (6 были в этот день на больничном и еще 6 – в командировках), несмотря на физическое отсутствие в зале, проголосовали за законопроект.

Против высказались 59 парламентариев, воздержался один.

Напомним, ранее депутаты Госдумы поддержали поправки, внесенные президентом, согласно которым пенсионный возраст для женщин повысится с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет.