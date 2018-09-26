В Петербурге алиментщик выдавал себя за брата, спасаясь от приставов

Петербуржец, не плативший алименты, попытался обвести вокруг пальца судебных приставов и прикинулся братом. Актер, у которого еще нет «Оскара», погорел, не сумев показать паспорт.

Как сообщает пресс-служба УФССП по городу, 39-летний местный житель избегал уплаты алиментов двум своим дочерям 14 и 11 лет аж с 2012 года. За это время он задолжал детям 790 тысяч рублей. При этом совесть отца , по всей видимости, не беспокоила, и он регулярно каждые выходные общался с девочками.

Долгое время приставы приходили по месту жительства должника, но не могли застать его дома. В конце концов служителям закона улыбнулась удача, и дверь заветной квартиры открыли. Правда, на пороге стоял якобы брат безответственного отца. Паспорт он предъявить не смог, поэтому сдался приставам и признался в попытке их обмануть.

В тот же день горе-папаше дали 10 суток административного ареста.