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Общество
26.09.2018 14:30
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Из присяги ФСИН изъяли смысл о смерти: на площади Победы сотрудники поклялись лишь уважать арестантов

В Петербурге приняли присягу полсотни молодых сотрудников регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Церемония состоялась у монумента защитникам Ленинграда. «Фонтанка» обратила внимание, что во ФСИН изменили текст клятвы. Из текста пропала фраза «не щадя своей жизни» и появились плохозапоминаемые формулировки про нормативные правовые акты. Кстати, это была последняя присяга силовиков современной России, которая, при необходимости, требовала жертвовать собой.

По информации «Фонтанки», 26 сентября, около 11 часов, 53 недавно принятых на службу сотрудников УФСИН по городу и Ленобласти приняли присягу. Церемония прошла в пространстве филиала Музея Санкт-Петербурга у монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Московском районе.

Из присяги ФСИН изъяли смысл о смерти: на площади Победы сотрудники поклялись лишь уважать арестантов

«Фонтанка» обратила внимание на новый текст. По нашей информации, до недавних пор в документе были следующие слова: «… клянусь, не щадя своей жизни, охранять установленный Конституцией и законами Российской Федерации правовой порядок….». Однако 26 сентября молодые сотрудники не читали этой фразы.

Как стало известно нашему изданию, смысл присяги изменили в Москве 1 августа этого года, когда было принято новое положение о прохождении службы. Это произошло в связи с тем, что исторически, со времен СССР, уголовно-исполнительная система входила в состав МВД, а после того, как в 1998 ведомство передали под крыло Министерства юстиции, некоторые правовые акты остались прежними. Однако 1 августа из присяги изъяли предложение: «...клянусь достойно переносить связанные со службой в органах внутренних дел трудности….». Но, как было слышно у монумента героическим защитникам Ленинграда, пропала и главная сущность.

Сегодня новая присяга тоже содержит много правильных слов, однако они сомнительны с точки зрения торжественного документа: «… свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Российской Федерации…», «достойно исполнять возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка …». Что касается подопечных в следственных изоляторах и колониях России, то в этой присяге им гарантируют уважение и защиту свобод.

Заметим, что из постсоветских торжественных клятв у всех силовиков России давно пропали слова жертвенности, а на их место встали дежурные – «не щадя своих сил». Как, например, в присяге МВД. Любопытно, что даже в присяге Министерства обороны нет упоминания о жизни и смерти, а лишь отсылка к «мужественной защите».

Проанализировав аналогичные документы российских правоохранительных структур, можно добавить, что присяга ФСИН редакции до 1 августа 2018 года была последней, где клялись жизнью.


© Фонтанка.Ру

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