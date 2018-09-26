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Город
26.09.2018 14:16
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Депутаты беспокоятся, что Конюшенное ведомство тихо отдадут в частные руки вместо музея

Депутаты петербургского Законодательного собрания обеспокоены судьбой Конюшенного ведомства. 49 парламентариев на заседании 26 сентября проголосовали за запрос Алексея Ковалёва к губернатору города Георгию Полтавченко.

Как говорится в документе, судьба памятника архитектуры ещё год назад обсуждалась на совете по культурному наследию.

«Рассмотрение предложений потенциальных «инвесторов», которое около года назад состоялось на Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, выявило, что без коренных перестроек памятника, недопустимых с точки зрения действующего законодательства, инвестор готов вкладывать деньги в этот объект только в качестве «нагрузки», при условии передачи ему соседних территорий, в частности, Конюшенного двора – практически всего квартала между Большой Конюшенной улицей и набережной канала Грибоедова», – пишет Алексей Ковалев.

Он напомнил, что комитет по культуре предложил передать Конюшенное ведомство государственному музею. В этом случае возможные затраты бюджета оценивали максимум в 3 миллиарда рублей.

По словам Ковалёва, никаких публичных обсуждений судьбы памятника после этого не проводилось. Затем справедливоросс получил ответ от вице-губернатора Игоря Албина о том, что памятник снова планируют передать частному инвестору.

«Более того, в ответе содержатся сведения о том, что комитет по инвестициям уже разработал «концепцию проекта приспособления для современного использования объекта культурного наследия «Конюшенное ведомство», – сказал парламентарий.

«Из текста ответа следует, что рассмотрение данной концепции на Совете по культурному наследию не планируется», – возмутился депутат.

Он обратился к губернатору с просьбой сообщить, кто принял решение отказаться от передачи Конюшенного ведомства музею истории города, а также рассказать подробности и условия запланированного государственно-частного партнерства.

Напомним, что ранее Конюшенное ведомство намеревались отдать компании «Плаза Лотус Груп» братьев Зингаревичей. Компания хотела потратить на проект 5 млрд рублей, в том числе на постройку 100-метровых галерей. Против выступили градозащитники и эксперты. Компромиссные предложения не помогли. В итоге Смольный заявил об отмене проекта. В качестве компенсации девелопер получил шесть участков для строительства отелей.

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