Двух девочек увезли в больницу с Бассейной. Очевидцы говорят, что именно их машина летела на красный

Проезд перекрёстка с нарушением ПДД – по статистике одна из основных причин серьёзных аварий в городской черте, в том числе с пострадавшими детьми. Сегодняшнее ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга именно такое.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 26 сентября около 7:50 на Бассейной улице, 17, на пересечении с Новоизмайловским проспектом, по предварительной информации, 43-летний мужчина на «Фольксвагене» совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра», за рулём которого был 39-летний мужчина. Пострадали две девочки, пассажирки предполагаемого виновника ДТП. Одна 2008 года рождения (ей 9 или 10 лет), вторая 2011-го (ей 6 или 7 лет). Обе госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Опель» двигался по Новоизмайловскому прямо на зелёный свет, а «Фольксваген» гнал на красный по Бассейной со стороны Кубинской улицы.

«Фольксвагену» удар пришёлся в правую заднюю дверь, с той же стороны установлено детское кресло», – отмечает Владимир.

«Фольц» решил проскочить на уже откровенно красный, а «Опель» рванул на свой зелёный. Вот задняя часть, куда пришелся удар, проскочить и не успела. Удар был довольно сильный, поэтому «Фольц» развернуло», – поясняет Маша. Наталья, ехавшая следом за «Фольксвагеном», также подтверждает, что он не остановился перед светофором, хотя на нём загорелся красный сигнал.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.