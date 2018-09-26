Власти Ингушетии готовятся к массовым акциям протеста из-за передачи части территории Чечне

Силовые ведомства кавказской республики собираются противостоять несогласованным выступлениям против передачи нескольких тысяч гектаров Сунженского района Ингушетии соседней Чечне в рамках соглашения о границах между двумя субъектами России.

«Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены. Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности», – сообщило 26 сентября МВД Ингушетии.

По данным портала «Кавказский узел», в столицу региона Магас прибыли сотрудники Росгвардии, также усилены наряды полиции на улицах города.

В республике также якобы ограничена работа Интернета, о чем «Дождю» рассказал председатель местного отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

Массовые акции протеста, которых ожидают власти, связаны с недовольством населения соглашением о границе между Ингушетией и Чечней, которое должно быть подписано 26 сентября. Чечне могут быть переданы несколько тысяч гектаров земли (в приграничной зоне, в лесу) в связи с уточнением административной границы республик. О том, что власти намерены осуществить задуманное, говорит и информация общественной организации «Опора Ингушетии», согласно которой чеченская сторона начала строить дорогу в Сунженском районе Ингушетии, а в селе Аршты пытались установить пост ДПС МВД Чеченской Республики. Все это, а также отставка главы Сунженского района Иссы Хашагульгова, разгневало местных жителей.

Разногласия между Грозным и Магасом начались в 2012 году, когда они не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы.