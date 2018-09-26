Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС будут введены в 2019 году

Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС начнут действовать с 1 января или с середины 2019 года, сообщил 26 сентября журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам заседания госкомиссии по контрафактной продукции.

«Этот законопроект (об оборотных штрафах за недолив топлива) нами одобрен и в ближайшее время будет согласован с ведомствами и по решению госкомиссии будет внесен в правительство для одобрения и последующего внесения в Государственную думу», — сказал он.

Мантуров пояснил, что после принятия документа потребуется время для переходного периода, пишет RNS.

«Мы постараемся в осеннюю (сессию Госдумы принять), но, возможно, перейдет на весеннюю... С учетом практики потребуется время для переходного периода. Я думаю, что с 1 января 2019 года — это как максимально, возможно, это будет и в середине следующего года», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках вступления оборотного штрафа.

Напомним, летом в РФ вспыхнул топливный скандал: после проверок выяснилось, что повсеместно на автозаправках страны водителям недоливают бензин в баки машин.