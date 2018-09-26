В Смольном видят коллективные сны про то, как трудно добираться до Пулково

Оказывается, в Петербурге некому возить людей на автобусах до аэропорта. Дабы ликвидировать данное упущение, чиновники обратились в частное ООО из Подмосковья.

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Горожане не могут дотерпеть до появления сомнительного железнодорожного аэроэкспресса – срочно нужны автобусы с билетами по 140 рублей, которые доставят из центра Петербурга до Пулково (за час при самой удачной дорожной ситуации). И кроме подмосковного ООО «Аэроэкспресс», запустить их, конечно же, некому. О том, что такой маршрут уже есть – это автобус № 39, который за 20 минут довозит всех желающих до аэропорта по общегородскому тарифу, – чиновники забыли. Или не знали.

Ситуацию обсуждали 26 сентября на видеоконференции в комитете по транспорту. В виртуальной тусовке принимали участие представители почти десятка государственных ведомств из Петербурга и представители подмосковного ООО «Аэроэкспресс». Самым высокопоставленным участником стал недавно назначенный на пост заместителя председателя комитета по транспорту Валерий Молодец.

ООО «Аэроэкспресс» из города Химки Московской области обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Крупнейшим владельцем компании (33,34%) является ООО «Дельта-Транс-Инвест», структура зарегистрированной в Эстонии «ТрансГрупп инвест». 25% – у ОАО «РЖД», 17,50%, 12,50% и 4,16% – соответственно, у Искандара Махмудова, председателя совета директоров «Трансмашхолдинга», у совладельца УГМК Андрея Бокарева и у Алексея Криворучко.

В мае 2018 года на Петербургском экономическом форуме Смольный подписал с «Аэроэкспрессом» соглашение о намерениях построить ветку аэроэкспресса Витебский-Пулково.

Никакого конкретного решения на видеоконференции, по данным «Фонтанки», принято не было, но ставшие нам известными нюансы ее подготовки представляются необычными.

18 сентября 2018 года вице-губернатор Петербурга Игорь Албин провел совещание, на котором решили запустить экспресс-автобус из центра города до аэропорта. Он должен быть временным – пока не будет организовано железнодорожное сообщение между Витебским вокзалом и Пулково. Комитету по транспорту рекомендовали включить в творческий процесс ООО "Аэроэкспресс".

В июле 2018 года Смольный объявил конкурс на строительство аэроэкспресса Витебский – Пулково. Ориентировочная стоимость создания линии — 18,8 млрд руб. Проект предполагается реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Размер частных инвестиций составит не менее 8,8 млрд рублей.

Этот проект вызывает немало споров. Например, депутаты городского законодательного собрания Алексей Ковалев и Борис Вишневский назвали его дорогим и непрактичным – ранее сообщалось, что стоимость одного билета может составить до 350 рублей. Немало экспертов склоняются к мнению, что куда выгоднее для бюджета и удобнее для петербуржцев было бы построить ветку метро от «Московской» до Пулково. Впрочем, серьезных предпроектных изысканий, которые поставили бы точку в этом споре, никто не делал.

Сотрудник «Аэроэкспресса» на условиях анонимности с гордостью продемонстрировал нашему корреспонденту в Москве письмо из петербургского комитета по транспорту. В нем предлагается рассмотреть сразу 5 возможных вариантов маршрутов экспресс-автобусов – от трех городских железнодорожных вокзалов, от Сенной площади и от станции метро «Московские ворота». Самый короткий маршрут составляет 15,5 километра и 38 минут пути от «Московских ворот», самый длинный – 21,5 километра и 53 минуты пути – от Московского вокзала. Хронометраж указан со сноской «с учетом благоприятной дорожно-транспортной обстановки».

В примечаниях к каждому из предложений изложены причины, из-за которых их исполнение с практической точки зрения не представляется возможным. Например, у Московского вокзала и «Московских ворот» нет мест для посадки и высадки пассажиров.

Генерального директора ООО «Аэроэкспресс» Алину Бисембаеву такая постановка вопроса, похоже, взбодрила. Она не только предложила рассмотреть маршруты экспресс-автобусов в Пулково от Витебского вокзала и Сенной площади, но и поинтересовалась: а не включить ли в выбранный и город Пушкин? Свои идеи госпожа Бисембаева собирается облечь в уже подготовленную финансовую модель: круглосуточное движение с интервалом в 20 минут и тарифом в 140 рублей.

Тут стоит наконец-то вспомнить, что в Петербурге уже есть неплохо зарекомендовавшая себя другая финансовая модель – это автобус № 39, который благополучно доставляет горожан от станции метро «Московская» примерно за 35 минут до аэропорта Пулково за 40 рублей или даже дешевле, если пользоваться «Подорожником» (отправление – каждые 6 – 10 минут). Имеется и экспресс-маршрут с номером 39Э – на нем можно добраться от «Московской» до Пулково за 25 минут и за те же 40 рублей без остановок (автобусы ездят каждые 15 – 20 минут). Машины обоих маршрутов двигаются по выделенным для движения общественного транспорта полосам и, что характерно, давно и успешно работают без участия бизнес-структур из других регионов.

Расстояние от «Московской» до Пулково по маршруту 39-го автобуса составляет 12 километров. Это на 3,5 километра ближе, чем самый короткий из предложенных для «Аэроэкспресса» проектов, а автобус № 39Э добирается до аэропорта почти в два раза быстрее.

Участники прошедшей 26 сентября видеоконференции глубоко задумались и решили теперь собираться каждую среду.

Андрей Карпов, директор аналитического центра «Дорн»:

«Про предлагаемые маршруты экспресс-автобусов мне сказать нечего. Я считаю, что вопросы коммуникации Пулково с городом надо решать принципиально иначе.

Вы никогда не замечали, что наши власти, как правило, пытаются идти в фарватере технологических решений, реализованных в Москве? Москвичи провели в аэропорт аэроэкспресс, и мы заговорили о нашем аэроэкспрессе», в то время как москвичи во Внуково тянут уже метро! Нам, казалось бы, сам Бог велел тянуть в Пулково метро – Пулково находится гораздо ближе к городу, чем московские аэропорты к центру. Повторять за Москвой – значит отставать безнадежно. Мы никогда не догоним их хотя бы потому, что у нас никогда не будет таких денег. Догнать и перегнать по качеству градостроительной среды мы можем, только предпринимая асимметричные решения, создавая то, чего в Москве нет. Пока я знаю лишь один такой прецедент – Западный скоростной диаметр…»

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»