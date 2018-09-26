Setl City отремонтирует и оборудует петербургский приют для собак

Setl City

Setl City за свой счет осуществит ремонт приюта для животных в Невском районе. В отделку и оборудование нового здания на Глухоозерском шоссе компания вложит около 9,5 млн рублей.

В настоящее время приют для собак, который работает под патронатом благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам», располагается на Торфяной дороге в небольшой одноэтажной постройке. Приют нуждается в значительном расширении площади и переоборудовании, поэтому запланирован его переезд в новое, более комфортное и просторное здание.

Новым домом для собак станет центр на Глухоозерском шоссе, 20. Здание уже возведено по заказу администрации Санкт-Петербурга, однако оно не подключено к коммуникациям и электрическим сетям.

Setl City выполнит пуско-наладку системы водоснабжения, отопления и вентиляции, сетей внутреннего и наружного освещения, смонтирует системы видеонаблюдения, установит домофон. Будут завершены отделочные работы – выполнят укладку плитки, обновят штукатурку и увеличат высоту перегородок для вольеров. Также будет отремонтирована кровля. Здание полностью оборудуют, в том числе установят компьютер, стиральную и сушильную машину. Появятся огороженные сеткой вольеры для выгула собак.

К ремонту Setl City планирует приступить в октябре 2018 года. Плановый срок завершения работ – январь 2019 года.

Отметим, что холдинг Setl Group не первый раз помогает бездомным животным. Только в этом году сотрудники компании поддержали два петербургских приюта – «Брошенный ангел» на Васильевском острове и «Добрый городок» в Московском районе города. В приюты привезли корм для собак и кошек, лекарства, игрушки, поводки, шампуни и лакомства, собранные силами сотрудников холдинга.

Справка о компании Setl City