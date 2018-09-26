WSJ: США уберут часть ракетных комплексов с Ближнего Востока

В следующем месяце США уберут из некоторых стран Ближнего Востока противоракетные комплексы «Пэтриот» на фоне риторики о военной опасности, исходящей от Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой военных чиновников.

По данным газеты, министр обороны США Джеймс Мэттис в следующем месяце прикажет убрать «Пэтриоты» из Иордании, Кувейта и Бахрейна. Отмечается, что всего регион покинут четыре ракетных комплекса. В издании добавили, что перестановки пройдут в рамках перегруппировки военных сил США в регионе.

Авторы WSJ подчеркнули, что сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке является «ощутимым» знаком того, что в данный момент Соединенные Штаты рассматривают Россию и Китай как главные источники военных угроз.