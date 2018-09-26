В Финляндии во время обысков связанной с Россией компании нашли 3 млн евро наличными

В ходе масштабной спецоперации в районе архипелага Турку по громкому делу об отмывании денег в особо крупных размерах были обнаружены большие суммы наличных денег. Об этом сообщает Yle со ссылкой на главу полиции Финляндии Сеппо Колехмайнена. Обыски прошли на принадлежащих подозреваемой в экономическом преступлении компании территориях. По словам Колехмайнена, было изъято более 3 млн евро наличных, а также некоторое количество иностранной валюты. Из какой страны другие деньги, Колехмайнен уточнять на стал.

Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин 1964 г.р., имеющий также гражданство Мальты. Airiston Helmi, по данным Ilta-Sanomat, с 2007 по 2014 год приобрела на островах и прибрежных территориях архипелага Турку движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки и дома, на сумму 9,6 млн евро. При этом деятельность её, согласно финансовым результатам, всегда была убыточной.

Во вторник, 25 сентября, суд арестовал двух фигурантов дела, по информации «Фонтанки», это гражданин РФ Глеб Еремин и гражданин Эстонии Борисс Ильичев. Еремин входил в правление Airiston Helmi в 2016 году, Ильичев был сотрудником компании. Согласно финскому реестру, в настоящее время в правление Airiston Helmi входят итальянец Мауро Барби (Mauro Barbi) и проживающая в Парайнен Ланг Фуонг Тран-Охман (Lan Phuong Tran-Öhman).