Коммунисты пришли на заседание Госдумы в футболках против пенсионной реформы, но проголосовали за поправки Путина
Фракция коммунистов в Государственной думе, как и все остальные парламентарии, единогласно поддержала предложения президента по корректировке пенсионного законодательства. Некоторые представители КПРФ были против, но ограничили выражение недовольства только внешним видом и проголосовали в пользу поправок.
«КПРФ поддержала только поправки президента (которые снижают пенсионный возраст для мужчин с 68 в первом чтении до 65 во втором), ибо 65 всё же лучше 68. В целом фракция по-прежнему против реформы и голосовать будет против», – написал 26 сентября в своем твиттере депутат Валерий Рашкин, который вместе с однопартийцем Денисом Парфеновым пришел на заседание в футболке против повышения пенсионного возраста.
Поправки к законопроекту президент Владимир Путин представил в начале сентября. Документ предусматривает повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет (вместо 63, как предлагалось раньше). Сегодня – второе чтение закона о пенсионной реформе.
И прямо все фракции Госдумы, кроме #КПРФ, распереживались, что мы с @Parfenov_Denis нарушаем дресс-код. То, что Дума повышает пенсионный возраст, их, кажется, волнует куда меньше. #Госдума #Дума #заседание @Olga_Alimova @G_Zyuganov pic.twitter.com/YUctg5UCWD— Валерий Рашкин (@RashkinV) 26 сентября 2018 г.
Справка:
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня. Представленный правительством законопроект предполагал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет. 29 августа Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х. В своем обращении Путин пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда». После этого в законопроект были внесены 200 правок.