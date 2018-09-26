Коммунисты пришли на заседание Госдумы в футболках против пенсионной реформы, но проголосовали за поправки Путина

Фракция коммунистов в Государственной думе, как и все остальные парламентарии, единогласно поддержала предложения президента по корректировке пенсионного законодательства. Некоторые представители КПРФ были против, но ограничили выражение недовольства только внешним видом и проголосовали в пользу поправок.

«КПРФ поддержала только поправки президента (которые снижают пенсионный возраст для мужчин с 68 в первом чтении до 65 во втором), ибо 65 всё же лучше 68. В целом фракция по-прежнему против реформы и голосовать будет против», – написал 26 сентября в своем твиттере депутат Валерий Рашкин, который вместе с однопартийцем Денисом Парфеновым пришел на заседание в футболке против повышения пенсионного возраста.

Поправки к законопроекту президент Владимир Путин представил в начале сентября. Документ предусматривает повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет (вместо 63, как предлагалось раньше). Сегодня – второе чтение закона о пенсионной реформе.