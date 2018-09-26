Строительство
Оформление заявки на ипотеку за 1 день
ГК "КВС"
Отличная новость. В ближайшее время компания «КВС» запускает услугу по оформлению заявки на ипотеку за 1 день.
Для того, чтобы оформить заявку на получение ипотеки, потребуется пройти пять простых шагов:
1. Вы звоните в офис компании «КВС» по телефону: 645-5555 и выбираете со специалистом отдела продаж квартиру, бесплатно бронируете её.
2. Если Вы планируете приобрести квартиру с использованием ипотечных денежных средств банка, с Вами по телефону оперативно связывается сотрудник отдела ипотечного кредитования, консультирует, подбирает выгодные условия кредитования и банк.
3. Вы приезжаете в главный офис компании «КВС» на встречу к специалисту отдела продаж с документами:
- Паспорт;
- СНИЛС;
- Документа, который подтверждает доход (2-НДФЛ, справка по форме банка);
- Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров;
- Если Вы в браке – свидетельство о браке;
- Если у Вас есть несовершеннолетние дети — свидетельство о рождении детей.
4. Специалист отдела продаж знакомит Вас с ипотечным консультантом. Вы совместно заполняете анкету и отправляете документы в банк на рассмотрение.
5. Отдыхаете и ждёте звонка от ипотечного консультанта с одобрением вашей заявки.
Все этапы вы сможете пройти за 24 часа, что позволит существенно сэкономить не только время, но и денежные средства. Ведь Вам не придется оформлять платные брони и нести дополнительные расходы.
Стать владельцем квартиры от компании «КВС» стало еще проще. Данное предложение распространяется на все строящиеся жилые комплексы.