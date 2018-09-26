Оформление заявки на ипотеку за 1 день

ГК "КВС"

Отличная новость. В ближайшее время компания «КВС» запускает услугу по оформлению заявки на ипотеку за 1 день.

Для того, чтобы оформить заявку на получение ипотеки, потребуется пройти пять простых шагов:

1. Вы звоните в офис компании «КВС» по телефону: 645-5555 и выбираете со специалистом отдела продаж квартиру, бесплатно бронируете её.

2. Если Вы планируете приобрести квартиру с использованием ипотечных денежных средств банка, с Вами по телефону оперативно связывается сотрудник отдела ипотечного кредитования, консультирует, подбирает выгодные условия кредитования и банк.

3. Вы приезжаете в главный офис компании «КВС» на встречу к специалисту отдела продаж с документами:

Паспорт;

СНИЛС;

Документа, который подтверждает доход (2-НДФЛ, справка по форме банка);

Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров;

Если Вы в браке – свидетельство о браке;

Если у Вас есть несовершеннолетние дети — свидетельство о рождении детей.

4. Специалист отдела продаж знакомит Вас с ипотечным консультантом. Вы совместно заполняете анкету и отправляете документы в банк на рассмотрение.

5. Отдыхаете и ждёте звонка от ипотечного консультанта с одобрением вашей заявки.

Все этапы вы сможете пройти за 24 часа, что позволит существенно сэкономить не только время, но и денежные средства. Ведь Вам не придется оформлять платные брони и нести дополнительные расходы.

Стать владельцем квартиры от компании «КВС» стало еще проще. Данное предложение распространяется на все строящиеся жилые комплексы.

Справка о компании ГК "КВС"