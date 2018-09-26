Смольный выбрал проектировщиков для двух новых линий метро

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подвел итоги конкурсов на выбор подрядчиков, которые разработают проект планировки территорий для участков Кольцевой и Красносельско-Калининской линий метрополитена. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Планом территории для размещения Кольцевой линии от станции «Лесная-2» до «Большого проспекта – 2» за 39,5 млн рублей займется «Институт Стройпроект». Аналогичные работы по участку городской земли, через который пройдет коричневая ветка метро от станции "Обводный канал-2" до станции "Полюстровский проспект-1" за 38,9 млн рублей выполнит ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология».

Обеим компаниям победа далась в условиях конкуренции, причем с обеими соревновалось ООО «Геокад», но в закупках она предложила свои услуги, снизив максимальную цену контракта лишь на 100 рублей, в то время как её конкуренты предложили на 0,5 млн меньше.

Согласно документации, оба проектировщика к 30 сентября 2019 года должны будут закончить создание графических материалов с подробным описанием и обоснованием выбора трассировки, а также с анализом статуса земельных участков, через которые пройдет подземка.