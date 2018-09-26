В центре Хельсинки раскопали остатки русской крепости

Во время строительных работ во дворе старинного каменного дома на улице Похьёйсранта в Хельсинки, недалеко от президентского дворца, был обнаружен деревянный блок, который, как предполагают специалисты, является остатками укрепления, построенного русскими войсками в начале XVIII века. Об этом сообщает Yle.

Малоизвестная крепость располагалась вдоль северного берега (Pohjoisranta), от нынешних улиц Виронкату и Снелльмана и до Торговой площади. Лишь небольшие её остатки сохранились в районе Банка Финляндии и главного здания охраны (Päävartio).

Деревянный форт был построен во время Северной войны. В январе 1713 года галеры петровского флота взяли Хельсинки. Уходя на север, местные жители сжигали всё, чтобы врагу ничего не досталось, в результате чего Хельсинки был уничтожен пожаром. Город был под властью Российской империи до 1721 года, после чего он перешёл Швеции по условиям Ништадтского мирного договора. Когда гражданское население вернулось в город, то обнаружило там около 200 деревянных зданий и крепость, построенную русскими. Её впоследствии разрушили. До нашего времени сведений о ней дошло немного.

Сейчас за строительными работами в каменном здании 1765 года, где раньше располагалась таможня и которое является одним из старейших в Хельсинки, следит музейное ведомство. Эксперты намерены сделать дендрохронологический анализ найденных деревянных блоков.