«Ромир»: Россияне стали чаще питаться фастфудом, но тратить больше на нездоровую еду не спешат

Россияне стали чаще питаться в ресторанах фастфуда во втором квартале текущего года, но средний чек при этом практически не изменился, сообщает 26 сентября исследовательский холдинг «Ромир».

«Во втором квартале 2018 года российский рынок ресторанов быстрого обслуживания (Quick Service Restaurant) вырос на 5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рост за счёт привлечения новой аудитории показали все три гиганта QSR – McDonald’s, KFC и Burger King. Количество посетителей этих ресторанов увеличилось на 17% (или на 3% от всего населения страны в целом)», — говорится в сообщении.

Исследовательский холдинг также отмечает, что выросло и количество посещений. В среднем россияне заходили в эти заведения трижды в месяц.

Лидером по этому параметру по-прежнему остается McDonald’s. Когда-либо посещали рестораны этой сети 92% опрошенных, из которых 72% сообщили о визите в течение последних трех месяцев. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 5%.

Далее в списке идет KFC, в который хоть раз в жизни заходили перекусить 88% опрошенных. Из них 60% посещали рестораны сети за последние три месяца, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Меньше прочих россияне жалуют Burger King (83% респондентов посещали его когда-либо, 59% – за последние три месяца). Но и у этой сети показатель посещений вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем больше, чем у конкурентов, – на 7%.

Средний чек в ресторанах быстрого обслуживания совсем немного изменился. В KFC стали тратить больше на 2,8% (253 рублей во втором квартале 2018 года против 247 рублей в аналогичный период прошлого года). В McDonald’s средний чек уменьшился на 4,3% – с 264 рублей до 253 рублей. В Burger King показатель снизился почти на 10% – с 225 рублей до 205 рублей.