Глава ЦИК требует объяснений от отказавшегося участвовать в выборах губернатора Хакасии. И предлагает провести второй тур за его счет

Глава ЦИК России Элла Памфилова пригрозила санкциями губернатору Хакасии Виктору Зимину, который отказался от участия во втором туре выборов после проигрыша в первом оппозиционному кандидату.

У главы Хакасии должна быть «обоснованная и серьезная» причина отказаться от борьбы за кресло главы региона, так как на организацию волеизъявления жителей требуются большие бюджетные средства. Об этом 26 сентября, как пишут «Ведомости», заявила Элла Памфилова в разговоре с главой республиканского избиркома Александром Чуманиным.

По словам Памфиловой, второй тур выборов может пройти за счет отказавшейся стороны, если Зимин не сможет предоставить доказательств объективности своего решения. Глава ЦИК также прокомментировала информацию о том, что единоросс снял свою кандидатуру якобы по состоянию здоровья. Она задалась вопросом: как же чиновник мог руководить регионом?

Проведение второго тура губернаторских выборов в Хакасии из-за переноса даты потребует дополнительно 2 миллиона бюджетных средств. Кроме того, за две недели на организацию финального раунда голосования, который изначально должен был пройти 23 сентября, было потрачено 2,7 миллиона рублей. Теперь жители Хакасии смогут выбрать себе главу 7 октября.

Первый тур был проведен 9 сентября. Никто из кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер. Больше всего голосов набрал ставленник КПРФ Валентин Коновалов, за которого проголосовали 44,81% человек, а единоросс Виктор Зимин получил всего 32,42%. Третье место занял предприниматель-справедливоросс Андрей Филягин, которому региональная избирательная комиссия предложила принять участие во втором туре вместо отказавшегося Зимина.