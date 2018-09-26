Вратарь «Спартака» Ребров сравнил работу футболиста с трудом шахтера

Вратарь футбольного клуба «Спартак»​ Артем Ребров нетривиально высказался о своей карьере. По мнению игрока, его путь в футболе можно сравнить с трудом шахтера.

«Наверное, это путь шахтера. Трудяги, который постоянно копает, не останавливается, несмотря ни на что. Путь этот сложный, с травмами, падениями, но он успешный. Случались большие победы», – цитирует Реброва RT .

Отметим, что 6 августа 2017 года именно Артём Ребров защищал ворота тогдашнего чемпиона страны столичного "Спартака" в матче 4 тура первенства против "Зенита" в Петербурге. Эта игра действительно получилась для голкипера тяжелейшей: он пропустил 5 мячей в свои ворота.

Напомним, в 2015 году полузащитник футбольного клуба «Зенит» Олег Шатов сравнил профессию футболиста с работой у станка.

«Профессия футболиста — это тяжелая профессия. Однозначно она тяжелее, чем у вас [журналистов], тяжелее, чем многие другие профессии. Потому что ту работу, которую мы ежедневно проводим по 3-4 часа в день, а кто-то тренируется и по 5 часов в день, не знаю, с чем можно сравнить, может быть, только с работой у станка», – заявил тогда полузащитник.

Позже Шатову пришлось оправдываться за свои слова. В частности, он заявил, что «всегда с большим уважением относился к работе журналистов» и что ему не удалось донести в том интервью свою главную мысль – «нет лёгкой работы, любой труд по-своему тяжёл, и неправильно сравнивать, у кого легче».