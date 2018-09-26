Спикер ЗакСа о приговоре экс-депутату Нестеровой: Тяжелый урок для всех участников бюджетного процесса

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал приговор бывшему депутату-единороссу Светлане Нестеровой, которая была избрана в прошлом созыве Законодательного собрания. Нестерову накануне отправили в колонию за взятку.

«Это личная трагедия Светланы Николаевны. Кроме слов сочувствия, я ничего не скажу. Мы обеспокоены ее здоровьем», – сообщил журналистам глава ЗакСа на брифинге в Мариинском дворце 26 сентября.

«Что касается опыта, это тяжелый, но необходимый урок для всех участников бюджетного процесса», – заключил политик.