Спикер ЗакСа о приговоре экс-депутату Нестеровой: Тяжелый урок для всех участников бюджетного процесса
Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал приговор бывшему депутату-единороссу Светлане Нестеровой, которая была избрана в прошлом созыве Законодательного собрания. Нестерову накануне отправили в колонию за взятку.
«Это личная трагедия Светланы Николаевны. Кроме слов сочувствия, я ничего не скажу. Мы обеспокоены ее здоровьем», – сообщил журналистам глава ЗакСа на брифинге в Мариинском дворце 26 сентября.
«Что касается опыта, это тяжелый, но необходимый урок для всех участников бюджетного процесса», – заключил политик.
Справка:
25 сентября Красногвардейский суд Петербурга приговорил бывшего депутата Законодательного собрания Светлану Нестерову к пяти годам лишения свободы за получение взятки и оштрафовал на 6 млн рублей.
Суд признал виновной Нестерову в том, что она в должности депутата петербургского парламента получила почти пять миллионов рублей в виде взяток за лоббизм местного бизнеса на рынке социального заказа. Ее знакомые предпринимательницы выигрывали конкурсы на организацию досуга и обедов для инвалидов.