ВЦИОМ: Лишь 6% россиян провели летний отпуск за границей, 26% не смогли себе позволить даже юг РФ

Где россияне отдыхали этим летом, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты, опубликованные 26 сентября, оказались не слишком впечатляющими – в этом году жители страны предпочли родные леса и реки морям из-за нехватки денег.

35% россиян предпочли отдыхать на даче. Еще 34% уважают походы, рыбалку и охоту. Причем первый вид отдыха выбрали в основном граждане старшего возраста. Россияне помоложе все же отказываются от грядок в пользу дикой природы.

Среди самых популярных видов отдыха также оказались экскурсии и путешествия по историческим местам, а также домашний отдых (31%).

Четверть россиян (26%) съездили этим летом только на дачу. Каждый десятый опрошенный (10%) посвятил себя внутреннему туризму. (Среди любителей пляжного отдыха эта доля достигает 13%). Отдохнуть на берегах Черного моря, согласно данным опроса, смогли лишь около 9% респондентов. На курортах Краснодарского края побывали 6%, в Крыму – 3%. За границу отправились и того меньше - 6%. Каждый третий респондент провел свободные летние дни дома (32%). Отказаться от летнего отпуска пришлось 22% россиян.

Этим летом россияне меньше потратили на отдых, чем в прошлом году. Так, бюджет на одного члена семьи составил 37 179 рублей (против 37 363 в 2017 году), хотя еще в мае в среднем россияне планировали потратить на летние отпускные удовольствия 44 205 рублей.

Больше всех отпуском остались довольны те, кто съездили в Крым, Краснодарский край и другие города России. ВЦИОМ отмечает, что если в прошлом году главной причиной неудовлетворенности отдыхом являлась нехватка денег, то в этом году люди жаловались на недоступность желанного места отдыха.

За последние 5 лет 46% россиян отдыхали в другом регионе России. Среди самых популярных отечественных мест опрошенные называют Краснодарский край (30%), Крым (9%), Москву (5%), Санкт-Петербург (4%) и Республику Татарстан (3%). Каждый второй участник опроса (51%) считает, что за последние 5 лет условия для отдыха и досуга в России изменились в лучшую сторону. Позитивные перемены чаще замечают отдыхавшие в разных городах России (69%) и те, кто провел отпуск на курортах Краснодарского края (64%).