Музицировать в петербургской подземке станет накладно. Депутаты поддержали губернатора и повысили штрафы

Петербургский парламент 26 сентября поддержал предложение губернатора Петербурга Георгия Полтавченко повысить штрафы для музыкантов в метро.

Как пояснил представитель губернатора Юрий Шестериков, за игру на музыкальных инструментах сейчас можно получить административный штраф размером 100-500 рублей. Законопроект увеличит наказание до 1-3 тысяч рублей. По словам Шестерикова, за прошедший год музыкантов штрафовали 67 раз.

«Я музыку тоже люблю, но не в метро в часы пик», – заметил представитель губернатора.

Не всем парламентариям оказалось понятно предложение Георгия Полтавченко. «Почему для ларьков есть место, а для музыкантов нет?» – удивился единоросс Алексей Макаров.

Эсер Алексей Ковалев, до этого возмущавшийся, что музыканты мешают ему спокойно ездить в метро, теперь вступился за них.

«Ни разу не видел, чтобы музыканты задерживали поток пассажиров в переходах», – сообщил он.

Единоросс Денис Четырбок напомнил, что в Москве существуют специально отведённые места для артистов. Он также добавил, что сейчас в парламенте создаётся рабочая группа, которая должна будет урегулировать законность деятельности уличных музыкантов.

«Нужно понимать, что если мы выгоним их из метро, то весь этот поток музыкантов с барабанами и баянами хлынет на улицы», – заключил депутат.

За предложение губернатора проголосовали 38 парламентариев. Ранее депутаты одобрили штраф в пять тысяч рублей за приставания к пассажирам подземки с предложениями купить товары или погадать.