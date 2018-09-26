Летчики-испытатели Европейского агентства по безопасности полетов попробовали российский МС-21

Летчики-испытатели и инженер-испытатель Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA) прошли обучение и выполнили полеты на самолете МС-21-300, сообщила 26 сентября пресс-служба корпорации "Иркут".

"На первом этапе специалисты EASA изучили конструкцию и руководство по летной эксплуатации самолета. В рамках второго этапа обучения, проводившегося на тренажерах и стендах, были отработаны основные полетные режимы", – говорится в сообщении.

"После завершения теоретической и стендовой подготовки представители EASA выполнили серию полетов на самолете МС-21-300. В ходе полетов испытатели ознакомились с основными характеристиками устойчивости и управляемости машины, с заходом на посадку и уходом на второй круг, в том числе с имитацией отказа двигателя", – говорится в сообщении.

По результатам обучения специалисты EASA получили допуск к полетам по программе сертификационных испытаний самолета МС-21-300.

Курс теоретической и практической подготовки для специалистов EASA провели летчики-испытатели и ведущие инженеры летно-испытательного и доводочного комплекса "ОКБ им. А.С.Яковлева" (входит в "Иркут").

В данное время среднемагистральный авиалайнер МС-21-300 проходит сертификационные испытания. Представители российских авиационных властей и EASA ведут работу по валидации самолета. Участие летчиков-испытателей EASA в испытаниях новой авиатехники является обязательным условием для ее валидации агентством.

МС-21 собирается на Иркутском авиазаводе "Иркута". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров, также будет организован серийный выпуск МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров.