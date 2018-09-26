В Туркмении отменяют бесплатные электричество, воду, газ и соль

Бесплатные природные и коммунальные блага – электричество, вода, газ и соль — больше не будут таковыми для жителей Туркмении. Через 25 лет после отмены платы руководство страны изменило свое решение на этот счет. Правда, гражданам обещают «льготные» цены.

С 1 января 2019 года Туркмения вернется к взиманию платы за электроэнергию, газ, питьевую воду и поваренную соль. Такое решение приняло правительство страны для «достижения устойчивого и системного развития государства по всем направлениям, рационального использования базовых ресурсов, а также дальнейшего совершенствования социальных льгот».

Впрочем, огорченным жителям страны обещают поставлять эти блага по «льготным ценам», сообщает 26 сентября «Коммерсантъ».

Бесплатными перечисленные выше ресурсы сделал в 1993 году первый президент страны Сапармурат Ниязов. Такой режим ввели на десять лет, потом срок продлили до 2030-го. Аннулировать льготы год назад предложил нынешний президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.