18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +11
$ 65.76р
77.38р
14:03 26.09.2018
Расширенный поиск
Общество

385 «за» - как Госдума голосует за повышение пенсионного возраста

385 «за» - как Госдума голосует за повышение пенсионного возраста
Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Госдума рассматривает закон о пенсионной реформе во втором чтении. Объясняем, что происходит, в картинках.

Версия для печати
26.09.2018 12:50
385 «за» - как Госдума голосует за повышение пенсионного возраста
  1. 1. Депутаты предложили ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы 324 поправки.
  2. 2. У стен Госдумы — несанкционированная акция протеста. Символ акции — красные ленты, которые участники повязывают на ограду Госдумы в знак требования референдума о повышении пенсионного возраста.
  3. 3. В знак протеста против повышения пенсионного возраста депутаты от фракции КПРФ пришли в футболках с перечеркнутыми цифрами 63 и 65. Спикеру Вячеславу Володину нарушение дресс-кода не понравилось. «Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже», – сказал он с трибуны.
  4. 4. Пока одобрены только поправки, предложенные президентом:
  5. 5. Голосование за поправки президента выглядело так: 385 "за" из присутствовавших 419
  6. 6. Голосование по другим поправкам выглядит вот так:

1 1. Депутаты предложили ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы 324 поправки.

 

 

2 2. У стен Госдумы — несанкционированная акция протеста. Символ акции — красные ленты, которые участники повязывают на ограду Госдумы в знак требования референдума о повышении пенсионного возраста.

 

 

3 3. В знак протеста против повышения пенсионного возраста депутаты от фракции КПРФ пришли в футболках с перечеркнутыми цифрами 63 и 65. Спикеру Вячеславу Володину нарушение дресс-кода не понравилось. «Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже», – сказал он с трибуны.

 

 

4 4. Пока одобрены только поправки, предложенные президентом:

 

– Снижение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет.

 

– Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.

 

– Возможность оформить пенсию на полгода раньше.

 

– Увеличение максимального пособия по безработице для людей предпенсионного возраста с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей.

 

– Сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин.

 

– Введение 25%-ной надбавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе.

 

5 5. Голосование за поправки президента выглядело так: 385 "за" из присутствовавших 419

скриншот с сайта duma.gov.ru

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

 

6 6. Голосование по другим поправкам выглядит вот так:

 

скриншот с сайта duma.gov.ru

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Автор: Венера Галеева