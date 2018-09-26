385 «за» - как Госдума голосует за повышение пенсионного возраста

- 1. Депутаты предложили ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы 324 поправки.
- 2. У стен Госдумы — несанкционированная акция протеста. Символ акции — красные ленты, которые участники повязывают на ограду Госдумы в знак требования референдума о повышении пенсионного возраста.
- 3. В знак протеста против повышения пенсионного возраста депутаты от фракции КПРФ пришли в футболках с перечеркнутыми цифрами 63 и 65. Спикеру Вячеславу Володину нарушение дресс-кода не понравилось. «Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже», – сказал он с трибуны.
- 4. Пока одобрены только поправки, предложенные президентом:
- 5. Голосование за поправки президента выглядело так: 385 "за" из присутствовавших 419
- 6. Голосование по другим поправкам выглядит вот так:
1 1. Депутаты предложили ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы 324 поправки.
Второе чтение по т.н. пенсионной реформе. Предложено 324 поправки, большинство из них ЕР планирует отклонить.— Парфенов Денис (@Parfenov_Denis) 26 сентября 2018 г.
Борьба против наступления на права трудящихся будет продолжаться! На улице, у стен Госдумы, идёт акция протеста. КПРФ будет стоять с народом! Голосовать будем «против» pic.twitter.com/PgB1E7z0LW
2 2. У стен Госдумы — несанкционированная акция протеста. Символ акции — красные ленты, которые участники повязывают на ограду Госдумы в знак требования референдума о повышении пенсионного возраста.
На забор Госдумы протестующие привязывают красные ленты – символ борьбы за референдум о повышении пенсионного. Уже весь забор Госдумы в красных лентах pic.twitter.com/M2fZmdaSud— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 26 сентября 2018 г.
3 3. В знак протеста против повышения пенсионного возраста депутаты от фракции КПРФ пришли в футболках с перечеркнутыми цифрами 63 и 65. Спикеру Вячеславу Володину нарушение дресс-кода не понравилось. «Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже», – сказал он с трибуны.
Сегодня в Госдуме – второе чтение закона о повышении пенсионного возраста. #КПРФ против! #Госдума #Дума #заседание #пенсионнаяреформа #пенсия pic.twitter.com/TSifzq0RQ5— Валерий Рашкин (@RashkinV) 26 сентября 2018 г.
4 4. Пока одобрены только поправки, предложенные президентом:
– Снижение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет.
– Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.
– Возможность оформить пенсию на полгода раньше.
– Увеличение максимального пособия по безработице для людей предпенсионного возраста с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей.
– Сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин.
– Введение 25%-ной надбавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе.