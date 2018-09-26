385 «за» - как Госдума голосует за повышение пенсионного возраста

4 4. Пока одобрены только поправки, предложенные президентом:

– Снижение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет.

– Досрочный выход на пенсию для многодетных матерей.

– Возможность оформить пенсию на полгода раньше.

– Увеличение максимального пособия по безработице для людей предпенсионного возраста с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей.

– Сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию, до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин.

– Введение 25%-ной надбавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе.