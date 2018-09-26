Банки получили право блокировать карты россиян из-за «сомнительных» операций

В России с 26 сентября вступил в силу закон 167-ФЗ о банковской деятельности, который обязывает банки приостанавливать сомнительные операции и блокировать карты на срок до двух дней. Клиенту придется подтвердить свои намерения или о его финансовых делах узнает мегарегулятор финансового рынка страны – Банк России.

После подозрения на мошеннические действия с картами банки должны связываться с их владельцами и просить подтверждения операции. Получатель средств будет обязан документально обосновать её законность. При невозможности установить связь с клиентами операция всё равно пройдёт, но информация будет передана регулятору.

В Банке России на основании информации о всех сомнительных операциях будут формировать базу данных для борьбы с мошенниками, которые пытаются получить доступ к деньгами клиентов удаленно или через банкомат. Финансовый омбудсмен Павел Медведев уже спрогнозировал, что новая норма может привести к тому, что банки будут слишком часто прибегать к блокировке операций.