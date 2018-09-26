«Зенит» получит 97,5 млн рублей по новому контракту с авиакомпанией «Россия»

Футбольный клуб «Зенит» продлил спонсорский контракт с авиакомпанией «Россия». По данным сайта госзакупок, по новому договору с июля 2018 по июнь 2019 года петербургская команда получит 97,457 млн рублей в обмен на оказание рекламных услуг.

Согласно договору авиакомпания получила статус «официальный перевозчик футбольного клуба "Зенит"», право использовать обозначения «официальный перевозчик футбольного клуба "Зенит"», «глобальный партнер футбольного клуба "Зенит"» и логотип футбольного клуба «Зенит» в маркетинговых, рекламных, PR- и информационных мероприятиях.

Кроме того, «Россия» может задействовать одного игрока клуба категории не ниже «А» в одном мероприятии в Санкт-Петербурге, в том числе с участием СМИ.

Сотрудничество «Зенита» с авиакомпанией «Россия» длится с 2014 года.

Напомним, в минувший понедельник, 24 сентября, «Зенит» объявил о подписании контракта с новым спонсором. Партнерское соглашение подписано с австрийской нефтегазовой компанией OMG сроком на пять лет. OMG – крупнейшая нефтегазовая компания Центральной Европы. Размер финансового вливания со стороны австрийской компании не уточняется.