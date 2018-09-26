В Петербурге будут штрафовать за приставания в метро. Депутатов убедили порчей

Петербургские депутаты хотят запретить приставать к пассажирам метро. Автор документа Дениса Четырбок напугал коллег гадалками и торговцами пластырями.

Парламентарии утвердили законопроект в первом чтении 26 сентября. Согласно тексту, надоедать горожанам предложениями купли-продажи, гаданием и попрошайничеством в подземке обойдется в пять тысяч рублей штрафа.

Как пояснил Четырбок, сейчас в метро часто можно встретить торговцев пластырями, а также гадалок, которые, если им не дать денег, обещают навести порчу. Справиться с этим поможет наказание рублем.

Несмотря на понятные примеры, парламентариев взбудоражило слово «приставание». Единоросс Алексей Цивилев заявил, что являлся объектом приставаний в студенческие годы, кроме того, его пытались обмануть мошенники, но этот случай не прописан в документе.

Эсер Алексей Ковалев заявил, что доказать факт приставания очень сложно, но в целом с предложением согласился и добавил, что был бы рад штрафовать и музыкантов, которые ему мешают спокойно ездить в метро.

В документе также прописана норма, согласно которой забытая вещь будет стоить пять тысяч штрафных рублей. Однако ее депутаты пообещали исключить по итогам обсуждений с губернатором.