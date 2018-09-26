Ипотечная программа для военнослужащих на новые квартиры от компании «КВС»

ГК "КВС"

Банк «РОССИЯ» аккредитовал в «Ясно.Янино» два корпуса (1.1 и 1.3) 2 оч. 2 этап и в «Новое Сертолово» 8, 9, 10, 11 корпуса 5 ЖГ по программе «Военная Ипотека».

Кредит предоставляется военнослужащим – участникам накопительно-ипотечной системы, имеющим право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» №117-ФЗ от 20.08.2004 г.

Процентная ставка – от 9%. Первоначальный взнос – от 20% от стоимости квартиры (в качестве первоначального взноса учитывается сумма накопительных взносов, указанная в Свидетельстве о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа. Внесение собственных средств заемщика допускается по желанию заемщика). Сумма кредита – от 300 тыс рублей до 2 498 000 рублей, срок кредита – от 12 месяцев до 240 месяцев (при этом максимальный срок кредита не должен превышать срок, на который участнику НИС предоставляется ЦЖЗ).

Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «Военная Ипотека» можно ознакомиться на сайте https://abr.ru

Жилые комплексы компании «КВС» расположены в развитых районах Ленинградской области. Квартиры от застройщика передаются с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту.

Специалисты Отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать квартиру и определиться с наиболее подходящей формой оплаты. Воспользуйтесь предложением по военной ипотеке от банка-партнера! Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)