«Ночлежка» приглашает отельеров принять участие в благотворительной «Ночи в отеле»

Благотворительная организация «Ночлежка», которая оказывает помощь бездомным людям, приглашает отели, гостиницы и хостелы принять участие в акции «Ночь в отеле». Она приурочена ко всемирному Дню борьбы с бедностью, который проходит 17 октября.

Гостиницам предлагается пожертвовать суточную стоимость одного номера — эти деньги будут направлены на работу реабилитационного приюта для бездомных людей.

В двух предыдущих акциях участвовали 16 петербургских гостиниц, которые собрали для «Ночлежки» 119 490 рублей. Нынешнюю акцию уже поддерживают несколько крупных отелей.

«Отель — это временный дом для человека в чужом городе. Стоимость ночлега в гостиницах Петербурга может доходить до десятков тысяч, в зависимости от уровня отеля и сезона. А один день проживания бездомного человека в приюте «Ночлежки» круглый год обходится нашей организации всего в 494 рубля. Так что, одна ночь в отеле, которую подарят «Ночлежке», может оплатить десяток ночей крова для бездомных людей», — говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».

В среднем бездомные люди живут в приюте «Ночлежки» четыре месяца. Это время, за которое человек не просто находит кров и приходит в себя, но и с помощью специалистов по социальной работе, юристов и психологов организации налаживает свою жизнь. Задача реабилитационного приюта — помочь человеку выбраться с улицы: восстановить документы, найти работу и снять жилье, устроиться в дом престарелых или вернуться домой в другой город, получить пенсию или оформить социальные пособия.