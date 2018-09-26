«Левада-центр»: 2/3 россиян уверены, что забота о пожилых – дело государства

67% россиян в возрасте старше 55 лет уверены, что «главным образом обеспечивать заботу о пожилых людях» в России должно государство. Такие выводы публикуют социологи «Левада-центра» в день рассмотрения Государственной думой поправок к пенсионной реформе. При этом чем моложе участники опроса, тем меньше доля тех, кто согласен, что именно государство – главный помощник пожилого россиянина. Среди лиц старше 40 лет с этим согласны лишь 63% участников опроса. Среди тех, кто старше 25 лет, – 59%. В возрасте от 18 до 25 лет надеется на государство уже только каждый второй (50%).

Следующим по значимости своим помощником пожилые россияне назвали семью – 24%. В то же время среди молодёжи эти настроения популярнее. В возрасте до 25 лет готовых помогать пожилым родственникам нашлось 38%. Среди лиц до 40 лет это рвение заметно падает – до 30%.

На «коммерческую медицину» сегодня уповают лишь 3% лиц старше 55 лет. Молодёжь до 25 лет верит в крепкий союз пожилых людей и частных клиник вдвое чаще – 6%. Отношение к НКО и благотворительным организациям как главному благодетелю стариков одинаковое для всех возрастов. Лишь каждый пятидесятый россиянин (2%) верит в безвозмездную помощь.

Религиозным структурам доверяют ещё меньше. Лишь 1% участников опроса среди лиц предпенсионного возраста. И меньше процента у молодёжи.

При этом больше половины россиян 55 лет заявили о нехватке общения. Это регулярная проблема для каждого десятого «предпенсионера». 44% пожилых граждан чувствуют себя изолированными от других. 40% респондентов заявили, что либо регулярно, либо иногда чувствуют себя «оставленными всеми».

Опрос проведен 13–18 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее публично выражал несогласие с этим решением.