Митрополит Киевский и всея Украины внесен в базу «Миротворца» как «агент влияния РПЦ»

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий включен в базу данных сайта «Миротворец», который позиционирует себя как «центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины».

Высокопоставленный церковнослужитель, в миру которого зовут Орест Владимирович Березовский, попал в список за то, что он якобы является «агентом влияния Русской православной церкви на Украине и противником создания независимой поместной церкви на Украине». Об этом сообщает сам «Миротворец».

Основанием для внесения имени владыки Онуфрия в базу данных стал и его отказ встретиться с экзархами Константинопольского патриархата, а также требование Синода УПЦ от 25 сентября покинуть экзархов территорию страны.

Напомним, что «в рамках подготовки дарования автокефалии православной церкви Украины», Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киев – архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. Митрополит Онуфрий отказался с ними встречаться.

Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов – особая административно-территориальная единица, которая находится в другой стране и специально создается для окормления верующих данного обряда.