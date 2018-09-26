Украинские пограничники и танкисты провели учения на побережье Азова
Совместные тактические учения украинских танкистов и пограничников прошли на побережье Азовского моря. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"На побережье Азовского моря проведены совместные тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с моря", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в ходе маневров экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения вооруженных сил Украины "усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника".
Кроме того, во время учебных стрельб снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и с укреплений, а водители бронированных автомобилей усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонне и выполнения оборонных маневров на побережье.
Напомним, Украина заявила о том, что построит новую военно-морскую базу на Азове. Местом её дислокации сначала был выбран Бердянск, но в минувшее воскресенье два корабля ВМС Украины прошли под Керченским мостом в Азовское море в сопровождении российских кораблей. Они причалили в Мариуполе.
Справка:
Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" в субботу, 22 сентября, прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter, что корабли вышли в Азовское море и станут частью новой военно-морской базы украинского флота. Российская сторона обеспечила их сопровождение, под контролем которого украинские суда прошли под Крымским мостом днем в воскресенье.