Украинские пограничники и танкисты провели учения на побережье Азова

Совместные тактические учения украинских танкистов и пограничников прошли на побережье Азовского моря. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"На побережье Азовского моря проведены совместные тактические учения по отражению и сдерживанию агрессии с моря", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе маневров экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения вооруженных сил Украины "усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника".

Кроме того, во время учебных стрельб снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и с укреплений, а водители бронированных автомобилей усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонне и выполнения оборонных маневров на побережье.

Напомним, Украина заявила о том, что построит новую военно-морскую базу на Азове. Местом её дислокации сначала был выбран Бердянск, но в минувшее воскресенье два корабля ВМС Украины прошли под Керченским мостом в Азовское море в сопровождении российских кораблей. Они причалили в Мариуполе.